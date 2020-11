Aussenansicht Eine Chance für Joe Biden Die Aufgabe, vor der der neue Präsident steht, ist nicht einfach. Viele der moderaten Republikaner müssen ihm dabei folgen.

Prof. Dr. Stephan Stetter, Politik-Experte

Regensburg.Amtsinhaber Donald Trump hat seine deutliche Niederlage bisher nicht eingestanden. Schlimmer: Er hat versucht, Bidens Sieg rechtlich und politisch auszuhebeln. Dies ist vor den Gerichten spektakulär gescheitert. Auch seine Angriffe auf das Wahlsystem und die amerikanische Demokratie sind bisher gescheitert. Das ist gut so. Seine Präsidentschaft wird nach einer Amtszeit ab 20. Januar 2021 Geschichte sein. Auch das ist gut so.

Trump hat innen- und außenpolitisch wenige Erfolge vorzuweisen. Vieles – zuvorderst sein gescheitertes Management der Corona-Krise – ist schlechte Politik. Noch schlimmer: Er versucht der amerikanischen Demokratie zu schaden, Zweifel am klaren Wahlsieg Bidens zu nähren und abstrusen Verschwörungstheorien Platz zu bieten.

Amerika ist tief gespalten

Die Aufgabe, vor der Biden steht, ist nicht einfach. Amerika ist tief gespalten. Bei aller Kritik an Trump: Millionen Amerikaner setzen Hoffnungen in ihn und waren verführbar. Die Polarisierung zu überwinden, dies kann Biden allein nicht gelingen. Er ist aber der richtige Präsident, hier voranzugehen. Doch viele der oft schweigenden moderaten Republikaner müssen ihm dabei folgen. Parteienwettbewerb ja, Polarisierung und Verschwörungstheorien nein. Das sollte innenpolitisches Motto für alle Amerikaner sein.

Ein starkes Amerika braucht es auch nach außen. Die Biden-Administration wird etwas dafür tun (müssen), verloren gegangenes Vertrauen in Europa, vor allem gegenüber der EU und in der Nato, wieder aufzubauen. Dies kann gelingen. Trotz unterschiedlicher legitimer Interessen steht zu erwarten, dass in Washington die engen Beziehungen nach Brüssel, Paris und Berlin wieder den zentralen Platz bekommen, den sie verdienen. Die USA und ihre Partner werden nicht in allen Fragen gleich ticken.

Es braucht ein verlässliches Amerika

Um aber die globale Pandemie zu besiegen, multilaterale Kooperation zu stärken, der Herausforderung durch autokratische Regierungen von Moskau und Ankara bis Peking zu begegnen – und globale Herausforderungen wie den Klimawandel und Armut im globalen Süden anzugehen, braucht es ein verlässliches Amerika, in dem nicht nur Macht, sondern auch guter Wille herrscht. Und in dem nicht mehr dauernd getwittert wird. Hier liegt die Chance Joe Bidens.

Der Autor ist Professor für Internationale Politik und Konfliktforschung an der Universität der Bundeswehr München.

Die Außenansicht gibt die subjektive Meinung des Autors wieder und nicht unbedingt die der Redaktion.