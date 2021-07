Aussenansicht Eine friedliche Revolution Lange wurde der soziale Ausgleich zu den steigenden Klimaabgaben tabuisiert, jetzt ist er präsent, schreibt unser Gastautor.

Von Ulrich Schneider-Wedding, Priester

Der Wettlauf zur nächsten friedlichen Revolution hat begonnen. Lange genug wurde der soziale Ausgleich zu den steigenden Klimaabgaben tabuisiert, jetzt ist er in voller Breite präsent: zumindest im Programm der Grünen. Dieses macht keinen Hehl aus der zu erwartenden Dynamik, dass ein steigendes Energiegeld eine Chance für Ärmere ist, mehr im Budget zu haben, während Bessergestellten immer mehr aus dem Portemonnaie gezogen wird, falls sie weiter viel fliegen, üppige Autos fahren und Häuser beheizen.

Marktwirtschaftlich nennen die Grünen ihr Umsteuerungs-Konzept. Das dürfte die bürgerlichen Parteien herausfordern. So wird es ein kreativer Wahlkampf, bei dem sich bald das eine, bald das andere Lager in der Wählergunst nach vorne schiebt – in Richtung des großen Cliff-Abbruchs. Über diesen wird unser bisheriges System unaufhaltsam abstürzen: in das, was die Naturwissenschaft `energieärmeren Zustand nennt. Dort werden wir uns neu organisieren müssen.

Denn wenn es erst im Bewusstsein ist, dass künftig das Fußvolk dort ernten kann, wo bisher nur die Großen zockten, bei den Wirtschaftsfaktoren Energie und Kapital, wenn Einkommen und Sozialsystem nicht mehr auf der Verteuerung der Arbeitskosten beruhen, sondern auf steigenden Energie- und Kapitalsteuern, schwindet der Automatisierungszwang. Die Anleger werden ihr Geld aus den Branchen abziehen, die durch die bisherige Weichenstellung groß geworden sind: Maschinenbau, Energieversorger, Kfz- und Flugzeugproduktion, Banken. Dieser Crash wird die bisherige Elite entmachten und den Weg frei geben hin zu einer überlebensfähigen Industriekultur.

Die rund 500 Milliarden, die unser Wachstumszwang jährlich kostet, werden frei, werden den ökologischen Umbau unserer Wirtschaft und den industriellen Aufbau der Dritten Welt ermöglichen – und uns alle reicher machen. Viele sehen einen neuen Konjunkturaufschwung in Öko-Tech und Gesundheitswesen kommen. Wenige ahnen, dass dieser übliche 50-Jahres-Zykluswechsel überlagert sein wird von einem tiefgreifenderen Wandel hin zur Steigerung der Kreativität und aller menschlichen Fähigkeiten.

Der Autor, der in Regensburg als evangelischer Pfarrer arbeitet, veröffentlichte das Buch „Ökologisch-soziale Marktwirtschaft – Wie man den Wachstumszwang aushebelt. Wohlstand für alle – weltweit und nachhaltig“ im Büchner Verlag Marburg.

