Eine getanzte Erzählung über die Zeit Annette Vogels Choreografie überzeugt in der Mälze.

von Michael Scheiner

Zeit ist vergänglich: ein Ausschnitt aus der Choreografie WegZeit von Annette Vogel

Regensburg.Was ist Zeit? Das, was eine Uhr misst oder doch etwas anderes? Zeit war ohne Zweifel das, was die Zuschauer in Theatersaal der Alten Mälzerei in Regensburg zu sehen bekamen. Als das Tanztheater Annette Vogel die Choreografie „WegZeit“ mit vollem Einsatz aufführte, entstand Zeit und verging sofort wieder. Währenddessen erzählten die vier Tänzerinnen, ein Tänzer als böser Herrscher und ein Mädchen eine märchenhafte Geschichte.

Eine Erzählung, die über Zeit, Hektik, Stress und Verluste berichtete. Aber auch über Alltag, Freunde und über Zeit haben, in der ein Stück Humanität zum Ausdruck kommt, die in einem „menschlichen“ Tempo liegt. Es ist eine narrative Choreografie, mit der Annette Vogel an Michael Endes berühmten Roman „Momo“ anknüpft. Ein junges Mädchen (Barbara Schmid) weckt in einer morgendlichen Idylle die Freundinnen, die als Pianistin oder Ballspielerin ihrer Beschäftigung nachgehen und Zeit für sie haben. Nach und nach kommen Rastlosigkeit, Anspannung, Hetze ins Spiel. Ein bezwingend-herrischer Dschinn (Philipp Sprongl) beginnt die Tänzerinnen zu dominieren und anzutreiben. Es bleibt keine Zeit mehr, das Menschliche verliert an Wert, Beziehungen zerbrechen. Um Zeit zu sparen, wird um jede Minute gekämpft. Vogel gelingen dabei mit einer minimalen Bühnenausstattung von zwei einfachen Baugerüsten immer wieder beeindruckende Bilder und dramatisch-packende Szenen voller Dynamik. Die aggressive Dominanz der enthumanisierenden Zeitfresser findet einen herausfordernden und bedrohlichen Ausdruck in kraftvoll getanzten synchronen Formationen, die manchmal an japanisches Butoh-Tanztheater erinnern. Drastische Momente, in denen auch die Zuschauer im voll besetzten Theatersaal unter Stress gesetzt werden, entstehen in Stop-Motion-Bildern, wenn Musik abrupt unterbrochen wird und die Tanzenden in ihrer jeweiligen Bewegung erstarren, während das Mädchen weiterläuft. Neben dem Bezug zu filmischen Mitteln wie „frozen time“-Experimenten wird dabei auch das individuelle Erleben von Ereignissen und – zeitlichen – Eindrücken thematisiert.

Die Realität dringt als Videoinstallation in diese fiktiv-moralische Erzählung ein. Während eines Workshops sind Jugendliche zu den Themen Stress und Zeit befragt worden und speisten damit die Handlung. Aus der Probenarbeit mit den Befragten ist eine Videoinstallation entstanden, die in die Choreografie integriert ist. Bevor die Herrschaft der grausamen Herrn (Sprongl) gebrochen ist und die Tänzerinnen ins menschliche Zeitmaß zurückfinden, räsoniert der Herrscher noch – deutlich zu – lang und breit über alles was wir mit Zeit tun und lassen. Eine spannende Tanzgeschichte mit einigen wenigen Ungereimtheiten, von einem leistungsfreudigen Ensemble mit enormen Krafteinsatz und Feuer getanzt.