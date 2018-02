Extremismus Eine Gewaltwelle erschüttert Italien Der italienische Wahlkampf wird vom Streit über Faschismus geprägt. Das Land ist tief gespalten, ein Ende ist nicht in Sicht.

Von Julius Müller-Meiningen

Mail an die Redaktion Anfang Februar sind Rechtsextreme in Macerata aufmarschiert. Dabei kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei. Foto: Fabio Falcioni/ANSA/AP/dpa

Rom.Der Wahlkampf in Italien wird von schweren Gewalttaten überschattet. Allein in der vergangenen Woche kam es zu mindestens drei brutalen Vorfällen, bei denen mehrere Menschen teilweise lebensgefährlich verletzt wurden. Vor allem Links- und Rechtsextremisten waren an den Vorfällen beteiligt, die das politische Klima in Italien eine Woche vor der Parlamentswahl drastisch verschlechtert haben. An diesem Samstag sind in Rom, Mailand und Palermo größere Demonstrationen geplant. Polizei und Innenministerium bereiten sich auf neue Gewaltausbrüche vor.

Bereits am Dienstag war ein Politiker der neofaschistischen Partei Forza Nuova in Palermo von mehreren Autonomen bei Dunkelheit auf der Straße gefesselt und krankenhausreif geschlagen worden. Die Linksradikalen filmten ihre Gewalttat und posteten ein Video im Internet. Die Polizei ermittelt gegen sechs Verdächtige. Zwei Verantwortliche wurden gefasst, gegen sie wird wegen versuchten Totschlags ermittelt. Für diesen Samstag rief Forza-Nuova-Chef Roberto Fiore zu einer Solidaritäts-Demonstration gegen „kommunistische Gewalt“ in Palermo auf.

Als Reaktion auf den Gewaltakt drangen Aktivisten der Partei am Dienstagnacht in das Studio des Fernsehsenders La 7 in Rom ein, um auf den Übergriff in Palermo aufmerksam zu machen. Ebenfalls am Dienstag war es in einem Vorort der Stadt Perugia in Umbrien zu einer anderen gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen Links- und Rechtsradikalen gekommen. Ein Aktivist der linksradikalen Partei „Potere al Popolo“ wurde dabei von mehreren Neofaschisten mit Messerstichen verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert, ein weiterer wurde verletzt. Die Kontrahenten waren beim Aufhängen von Wahlplakaten aneinandergeraten.

Immer wieder gewaltsame Auseinandersetzungen

Auch in den Tagen zuvor hatte es immer wieder gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten gegeben. Am vergangenen Wochenende waren in Bologna rechte und linke Aktivisten aufeinander losgegangen. In Piacenza verprügelten Teilnehmer einer Gegendemonstration gegen Rechtsradikale einen wehrlos am Boden liegenden Polizisten. Zwei mutmaßliche Täter wurden festgenommen. Auch an diesem Donnerstag kam es bei einer Demonstration linker Aktivisten gegen Neofaschisten in Turin zu Ausschreitungen, bei denen drei Polizisten verletzt wurden.

„Alarm auf den Plätzen“, titelte im Hinblick auf die drei Demonstrationen am Samstag die Tageszeitung La Repubblica. Innenministerium und Polizei bereiten sich offenbar auf Auseinandersetzungen mit Demonstranten vor, auch wenn Innenminister Marco Minniti davor warnte, die Lage zusätzlich anzuheizen: „Wir dürfen nicht von einem Notstand reden, wir müssen unsere Worte mäßigen.“ Der Staat habe bislang mit harter Hand geantwortet, keine Tat sei ungestraft geblieben.

Amoklauf ist Anlass für Großdemonstration

Zugespitzt haben sich die Auseinandersetzungen zwischen Links- und Rechtsradikalen in Italien seit Anfang Februar. Damals schoss der 27 Jahre alte Luca T. in der Stadt Macerata von seinem Auto aus wahllos auf dunkelhäutige Immigranten und verletzte dabei sechs Menschen. T., der im vergangenen Jahr bei den Kommunalwahlen erfolglos für die fremdenfeindliche Lega kandidiert hatte und Nazischriften wie „Mein Kampf“ las, begründete seinen Amoklauf mit einer vorhergehenden Gewalttat. In den Tagen zuvor war in Macerata die zerstückelte Leiche einer 18-Jährigen gefunden worden. Die Polizei nahm drei Nigerianer als Tatverdächtige fest.

Der Amoklauf ist Anlass für die Großdemonstration „gegen Faschismus und Rassismus“ am Samstag in Rom. Der italienische Partisanenverband, Gewerkschaften und Linksparteien, darunter auch der gemäßigte Partito Democratico (PD) von Premierminister Gentiloni, kündigten ihre Teilnahme an. In Mailand hingegen ruft die fremdenfeindliche Lega für Samstag zu einer Großdemo auf unter dem Motto: „Jetzt oder nie. Italiener zuerst!“

