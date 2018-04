Hilfe Eine gute Investition in Afghanistan Die Afghanische Kinderhilfe unterstützt Schulen und Kliniken im Großraum Kabul. Das Geld ist gut angelegt.

Stephan Lennartz

Stephan Lennartz ist stellvertretender Vorsitzender der Afghanischen Kinderhilfe Deutschland e.V.

Berlin.Afghanistan ist hierzulande überwiegend mit negativen Bildern und Schlagzeilen verbunden – von blutigen Anschlägen, bitterer Armut, blühender Korruption. Doch hat das Land am Hindukusch auch andere Seiten: Dazu zählen atemberaubende Landschaften und (gast-)freundliche Menschen. Und dazu zählen zaghafte Fortschritte beim (Wieder-)Aufbau eines Landes, das über Jahrzehnte Krieg, Bürgerkrieg und Terror ertragen musste und muss. Dieser Wiederaufbau ist ohne Hilfe von außen kaum möglich. Auch eine Vielzahl von Initiativen in Deutschland leistet Hilfe zur Selbsthilfe in dem fernen Land. Oft werden diese Initiativen getragen von Menschen, die vor vielen Jahren aus Afghanistan fliehen mussten und in Deutschland eine neue Heimat fanden – ihre alte aber nicht vergessen konnten. Wie beispielsweise Naim Ziayee und Assad Mujaddidi.

Nach dem Einmarsch der damaligen Sowjetunion in ihr Heimatland flohen die jungen Männer über Pakistan nach Deutschland. Hier fanden der Arzt und der Ingenieur Jobs und ein Zuhause. Im Jahr 2002 gründeten sie – mit weiteren Geflüchteten und neu gewonnenen deutschen Freunden – die „Afghanische Kinderhilfe Deutschland“. Inzwischen ist der Verein längst eingetragen und als gemeinnützig anerkannt. Und kann auf eine eindrucksvolle Bilanz verweisen: Die Kinderhilfe unterstützt dauerhaft und zuverlässig zwei Tageskliniken, in der vor allem Kinder gegen geringes Entgelt behandelt werden. Auch die notwendigen Medikamente erhalten die Patientinnen und Patienten direkt vor Ort. Außerdem unterhält der Verein seit einigen Jahren zusätzlich eine berufsvorbereitende Mädchen-Schule. Knapp 300 Schülerinnen besuchen derzeit die Englisch-, Näh-, Stick- und Computerkurse. Eine (Zusatz-)Ausbildung, für die sie nichts bezahlen müssen. Ein Großteil der bisherigen Absolventinnen hat übrigens schnell einen Job gefunden. Kliniken und Schule liegen im Großraum Kabul. Derzeit überweist der Verein monatlich über 8000 Euro nach Afghanistan, vor allem für die Gehälter der rund 40 angestellten Ärzte und Lehrerinnen. Das Geld scheint gut investiert. Weil es in die medizinische Betreuung und die Ausbildung von Kindern investiert. Und damit in die hoffentlich bessere Zukunft eines Landes, das vielleicht eines Tages auch hierzulande nicht mehr nur negative Bilder heraufbeschwört.