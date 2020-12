Bundeshaushalt Eine halbe Million für Jugendaustausch Der Bund stärkt das deutsch-tschechische Projekt Tandem aus Regensburg und Pilsen. Es will junge Menschen zusammenbringen.

Von Jana Wolf

Mail an die Redaktion In dieser Woche wurde der neue Haushalt 2021 im Bundestag verabschiedet. Der deutsch-tschechische Jugendaustausch Tandem bekommt eine halbe Million Euro an zusätzlichen Mitteln. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Berlin.Der Bund stärkt den deutsch-tschechischen Jugendaustausch und stellt dem Koordinierungszentrum Tandem mit Sitz in Regensburg und Pilsen zusätzliche 500 000 Euro zur Verfügung. Der Haushaltsausschuss des Bundestages bewilligte die Aufstockung der Mittel im Rekord-Haushalt 2021, der vergangene Woche im Bundestag verabschiedet wurde. Das Geld für Tandem, eine Einrichtung des Bundesfamilienministeriums und der Freistaaten Bayern und Sachsen, soll in die Erweiterung des Austauschs fließen ebenso wie in das aktuelle Programm „Jugend gestaltet Zukunft“.

Tandem macht es sich zur Aufgabe, junge Menschen von beiden Seiten der Grenze zusammenzubringen. Das Programm „Jugend gestaltet Zukunft“ setzt besonders auf die politische Bildung. Ab April 2021 soll auf Konferenzen über die Demokratie und ihre Stärkung, die politischen Sichtweisen von Jugendlichen und das Thema Diversität debattiert werden.

Tandem kann Lücke stopfen

„Wir hatten über Jahre immer eine Lücke von 300 000 Euro“, sagt Tandem-Leiter Thomas Rudner. Dadurch konnte Tandem bislang nicht alle eingereichten Anträge fördern. Das soll sich nun ändern. „Wir freuen uns natürlich sehr, dass wir nun eine halbe Million mehr zur Verfügung haben.“

Tandem hat politische Fürsprecher aus der Region, die sich für die Aufstockung einsetzten. Marianne Schieder, Schwandorfer SPD-Bundestagsabgeordnete und Berichterstatterin der SPD-Faktion für die NS-Aufarbeitung betont, „wie wichtig die Völkerverständigung junger Menschen ist und dass beispielsweise ein enormes Interesse an der gemeinsamen Auseinandersetzung mit der Zeit des Nationalsozialismus besteht.“

Region profitiert vom Austausch

Auch der Regensburger CSU-Abgeordneter Peter Aumer hält die Mittel für gut angelegt. Ihm sei es wichtig, dass an diesem „pädagogisch hervorragenden Angebot“ so viele Jugendliche wie möglich teilnehmen können, „um das gegenseitige Verständnis und die wirtschaftlichen Verflechtungen der Grenzregion ganzheitlich und nachhaltig zu stärken“, sagt Aumer. „Vom gelebten Jugendaustausch kann und wird unsere Region stark profitieren.“