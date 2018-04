Essen Eine Hexenjagd auf den Zucker Weniger Zucker heißt nicht weniger Kalorien. Zuckerexperte Günter Tissen warnt vor einer Strafsteuer auf den Nährstoff.

Von Günter Tissen, Zuckerexperte

Der Autor ist Hauptgeschäftsführer der Wirtschaftlichen Vereinigung Zucker.

Berlin.Eine Strafsteuer auf Zucker hilft uns im Kampf gegen Übergewicht nicht weiter. Sie kann sogar zusätzlichen Schaden anrichten. Denn sie legt den Fokus nur auf einen Nährstoff, den Zucker. Übergewichtig wird, wer auf Dauer mehr Kalorien aufnimmt als verbraucht. Dabei ist es vollkommen egal, woher diese kommen. Wer wirklich Übergewicht bekämpfen will, muss daher über Kalorien sprechen. Eine Zuckersteuer macht niemanden gesünder oder schlanker. Denn es gibt keine „gesunden“ oder „ungesunden“ Nährstoffe.

Zu einer ausgewogenen Ernährung gehört das gesamte Lebensmittelangebot. Denn entscheidend sind der Mix, der persönliche Bedarf und der eigene Geschmack. Eine Zuckersteuer lässt das außen vor. Sie schert die Bedürfnisse vieler über einen Kamm und definiert, was schmecken darf und was nicht.

Gäbe es die Zuckersteuer, was würde passieren? Gehen wir mal von der Möglichkeit aus, Verbraucher würden zu Lebensmitteln mit weniger Zucker greifen. Das Dilemma ist dabei: Weniger Zucker heißt nicht weniger Kalorien. Gerade in festen Lebensmitteln, beispielsweise in Fertigprodukten, kommt Zucker nicht nur wegen der Süße zum Einsatz. Wer Zucker reduziert, muss ihn durch andere Stoffe wie Stärke ersetzen. Diese liefern in der Regel genauso viel oder sogar mehr Kalorien. Und die sind entscheidend für unser Gewicht.

Weniger Zucker heißt nicht automatisch weniger Kalorien – aber wissen das auch die Verbraucher? Viele leider nicht. Sie verbinden „weniger Zucker“ mit „weniger Kalorien“ und glauben, sie könnten mehr davon essen. Die Hexenjagd auf Zucker kann daher schnell zum Bumerang werden. Denn der Fokus auf einzelne Nährstoffe verschleiert den Blick auf die eigentliche Ursache von Übergewicht: die Kalorie. Das kann die Menschen sogar dicker machen. Weil sie glauben, sie könnten mehr von anderen Lebensmitteln essen, wenn sie nur den Zucker vom Speiseplan streichen – ein folgenschwerer Irrtum. Wer Zucker zum Sündenbock für Übergewicht macht und mit Strafsteuern belegt, verschärft das Problem. Denn damit wird eine ehrliche Ernährungsdiskussion verhindert. Wer Übergewicht ernsthaft bekämpfen will, muss das Gesamtpaket aus Ernährung, Genuss und Bewegung im Blick haben und darf nicht einzelne Zutaten dämonisieren.