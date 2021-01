Aussenansicht Eine historische Hypothek Der türkisch-griechische Konflikt reicht weit. Der politische Wille zum Kompromiss fehlt, meint unser Gastautor.

Dr. Ronald Meinardus, politischer Kommentator

Aus Ankara kommen positive Signale. Die amtliche Rhetorik zum Thema Europa ist ausnahmsweise wohlwollend: „Wir sehen unsere Zukunft in Europa und wollen diese in Zusammenarbeit mit der EU bauen“, sagt Präsident Recep Tayyip Erdogan. Ob die Sprachregelung einen außenpolitischen Sinneswandel signalisiert oder eher einer politischen PR-Kampagne entspringt, wird die Zukunft zeigen. Als Außenminister Heiko Maas jetzt in Ankara vorstellig wurde, zeigte er sich beeindruckt. Der Minister lobte vor allem die vorzeitige Beendigung der seismischen Erkundungen vor Zypern durch den Abzug des türkischen Forschungsschiffes „Barbaros“. Der Erdgaststreit hatte zuletzt die Beziehungen der Türkei zur EU in eine tiefe Krise gestürzt.

Die Kritiker trauen Erdogan nicht über den Weg. Zeitgleich mit seinen Schalmeienklängen in Richtung Brüssel ertönen aus Ankara aggressive Wortsalven: So warf Erdogan der EU „strategische Blindheit“ vor und beklagte einen „imperialistischen Expansionismus“, der sein Land bedrohe. In der Türkei kommen die markigen Worte gegen den „Erz –und Erbfeind“ Griechenland gut an. Die giftige Rhetorik erschwert indes den Kompromiss mit den Griechen.

Wenn die türkischen und griechischen Unterhändler am 25. Januar in Istanbul zu ihrem Sondierungsgespräch zusammenkommen, wird die historische Hypothek einer jahrhundertealten Gegnerschaft zumindest im Unterbewusstsein eine Rolle spielen. Vordergründig geht es um handfeste Interessengegensätze. Athen und Ankara liegen nicht nur in substanziellen Fragen über Kreuz – auch in Verfahrensfragen trennen sie Welten. Ginge es nach den Griechen, wäre die Abgrenzung des Festlandsockels und der Exklusiven Wirtschaftszonen das alleinige Thema. Ankara besteht auf einer längeren Agenda und will nicht zuletzt die griechische Militärpräsenz auf den dem anatolischen Festland vorgelagerten Inseln thematisieren.

Damit nicht genug: Der türkisch-griechische Konflikt reicht weit über die Ägäis hinaus. Ein Ausgleich ist ohne eine Beilegung des Zypern-Konflikts kaum denkbar. Hinter vorgehaltener Hand ist zu hören, dass es aller feindseliger Rhetorik zum Trotz über die Jahre durchaus zu substanziellen Annäherungen gekommen ist. „Die Unterhändler haben in allen wesentlichen Fragen hinter verschlossener Tür Übereinkommen gefunden“, sagt der gut informierte türkische Politik-Professor Mustafa Aydin. Was fehle, sei der politische Wille der Entscheidungsträger, einem historischen Kompromiss ihren Segen zu geben.

Der Autor ist Leiter des Regionalbüros der Türkei bei der Friedrich-Naumann-Stiftung für Freiheit (FNF) in Istanbul.

