So langsam ist nicht mehr allzu viel da vom einstigen Industriegiganten Thyssenkrupp. Nun steht die Stahlproduktion in Deutschland zur Disposition und damit die Wurzel – und wie Kritiker sagen – auch die Seele des Unternehmens. Die Suche nach einem Käufer war vergebens, nun ist Konzernchefin Martina Merz offenbar wild entschlossen, das verlustreiche Geschäft loszuwerden, indem sie es abspaltet und an die eigenen Aktionäre verschenkt.

# Es ist eine Ironie der Geschichte, dass ausgerechnet eine Frau die Rettung eines Konzerns vorantreibt, der über Jahrzehnte von vermeintlichen Alpha-Männern wie Gerhard Cromme oder Ekkehard Schulz geprägt worden ist und in der sich mit Berthold Beitz einen der letzten „Patriarchen“ der deutschen Wirtschaftsgeschichte geleistete. Es waren Männer, die Thyssenkrupp groß gemacht haben, und es waren Männer, deren Ego das Unternehmen am Ende fast zerstört hätte. Nun sorgt eine Frau dafür, dass es irgendwie weitergeht. Auch wenn vom eigentlichen Unternehmen am Ende nicht mehr viel übrig bleibt.