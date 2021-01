Tiere Eine Katastrophe für den Artenschutz Die Krise blockiert wichtige Projekte. Die Forschungen und Schutzmaßnahmen laufen oft nur noch auf Sparflamme.

Von Bianca Ebeler, Zootierpflegerin

Merken

Mail an die Redaktion Bianca Ebeler ist Vorstandsmitglied des Berufsverbandes der Zootierpfleger e.V. Foto: ./.

Regensburg.Das vergangene Jahr war auch aus zoologischer Sicht ein schwieriges Jahr. Nicht nur, dass viele der Betriebe, in denen die Mitglieder unseres Berufsverbandes, dem Berufsverband der Zootierpfleger e.V., als Tierpfleger tätig sind, derzeit durch die fehlenden Besucher über Wochen und Monate vor immense Herausforderungen und große finanzielle Einbußen gestellt werden, auch für den Artenschutz ist Corona schlichtweg eine Katastrophe. Durch die globale Klimaerwärmung, den Eingriff der Menschen in Ökosysteme, die Vernichtung von Lebensräumen und das daraus resultierende Artensterben, ist die Verbreitung von Infektionskrankheiten aus dem Tierreich – und hierzu zählt auch der SARS-CoV2-Erreger – und die Übertragung auf den Menschen um ein Vielfaches einfacher.

Finanzierungsmöglichkeiten fallen weg

geht so somit einher mit der Ausbreitung von Krankheiten und ihrer Erreger. Natur- bzw. Artenschutz bedeutet also auch in gewisser Weise Schutz vor der Verbreitung von Viren und Co.! Umso schlimmer nun, dass sich durch die Corona-Pandemie auch die Artenschutzprojekte weltweit in einer Krise befinden. Neben den Forschungen und Schutzmaßnahmen, welche derzeit oftmals nur noch auf Sparflamme laufen können, fallen auch wichtige Finanzierungsmöglichkeiten weg, da etwa der Ökotourismus brach liegt. In Krisenzeiten nimmt außerdem die Wilderei zu. Den Mitarbeitern vor Ort fehlt nun die Existenzgrundlage oder die Möglichkeit, die so wichtige Arbeit der Projekte auch in der Zukunft aufrecht zu erhalten, um und ihren Lebensraum weiter zu schützen.

Auch wir vom Berufsverband der Zootierpfleger e.V. haben es uns zum Ziel gesetzt, neben der Weiterbildung innerhalb unseres Berufsstandes auch den Umweltschutz-, Natur- und Artenschutzgedanken in der Öffentlichkeit zu fördern. Deshalb sammeln wir auf Versteigerungen während unserer Seminare jährlich mehrere tausend Euro Spenden für ausgesuchte Artenschutzprojekte, mussten aber 2020 all unsere geplanten Seminare durch die Corona-Pandemie ausfallen lassen und konnten somit auch den Artenschutz nicht so aktiv unterstützen, wie wir es eigentlich für 2020 geplant hatten. Zum Jahresende haben wir unsere Mitglieder deshalb nochmal dazu aufgerufen, für ausgesuchte Artenschutzprojekte abzustimmen, die von uns eine Spende erhalten sollen.