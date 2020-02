Außenansicht Eine Kirche der Solidarität Pater Michael Heinz hinterfragt die Amazonien-Synode und kritisierte dabei die zurückhaltende Äußerung des Papstes.

Enttäuscht. Das ist das wohl am meisten gebrauchte Wort in Kommentaren zum nachsynodalen Schreiben Querida Amazonia (Geliebtes Amazonien) in Deutschland. Um Missverständnissen vorzubeugen: Auch ich hatte deutlichere Worte von Papst Franziskus in Bezug auf die Rolle der Frauen in der Kirche und auf die Frage nach den Zulassungsbedingungen zum Priesteramt erwartet. Im Schlussdokument der Amazonien-Synode, das von mehr als zwei Dritteln der Synoden-Bischöfe beschlossen wurde, ist klar formuliert: Wir Synoden-Teilnehmer haben uns für eine offene Diskussion über den Diakonat der Frau ausgesprochen, weil viele Menschen in Amazonien dies befürworten. Dort ist auch der Vorschlag zu lesen, in den Gemeinden anerkannte, verheiratete Männer, die bereits Diakone sind, zu Priestern zu weihen. Genau dieses Schlussdokument, das für mich ein Dokument des Aufbruchs ist, stellt Franziskus gar nicht infrage. Vielmehr noch: Er lädt dazu ein, sich in der „ganzen Kirche von dieser Arbeit bereichern und anregen“ zu lassen.

Solche Debatten in dieser Offenheit mitten in dieser Kirche und im Vatikan – das wäre vor kurzem noch undenkbar gewesen. Das ist das positive Signal, das vom Prozess der Amazonien-Synode ausgeht. Denn dieser Weg geht weiter. Ein Papst, der die Menschen einer Randregion mit einer Synode in den Mittelpunkt der Welt stellt und sein Schreiben neben das der Synodenteilnehmer – wann hat es das gegeben? Papst Franziskus will – und das führt bei manchem zum Gefühl, es gehe zu langsam – alle mitnehmen, damit wir eine neue, offene, menschliche Weltkirche werden. Und die soll sich nicht nur mit sich selbst beschäftigen, sondern mit den Menschen, mit den Kulturen, mit den Religionen, mit der Welt. Papst Franziskus verpflichtet uns, den „Schrei der Völker Amazoniens“ und aller Armen zu hören. Er ruft uns auf, gegen Menschenrechtsverletzungen, Landraub, neuen Formen der Sklaverei, sexuellen Missbrauch und Menschenhandel aufzustehen. Wir sollen von den indigenen Völkern lernen und ihr Konzept eines „Guten Lebens“ für alle, im Gegensatz zu einem Modell grenzenlosen Wachstums und Konsums verwirklichen. Lassen sie uns mit Papst Franziskus in Kirche und Welt „Netze der Solidarität und Entwicklung aufbauen“ und eine „Globalisierung in Solidarität ohne Ausgrenzung“ verwirklichen.

Der Autor ist Hauptgeschäftsführer des Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat.

