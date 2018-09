Eine kleine Palastrevolution

Die knappe Abwahl von Angela Merkels Strippenzieher in der Unionsfraktion, Volker Kauder, kam dann doch überraschend. Aber gerade weil sich die Kanzlerin und CDU-Chefin im Vorfeld so vehement für ihren Vertrauten eingesetzt hatte, kommt das gestrige Votum der Unionsfraktion einer kleinen Palastrevolution gleich. Man hat sozusagen Merkels verlängerten Arm ins Parlament gekappt. Es war offenbar nicht nur der Frust über Kauders teilweise rüden Führungs- und Disziplinierungsstil, der 125 Fraktionsmitglieder in geheimer Abstimmung gegen ihn stimmen ließ, sondern auch die Kritik an Merkels Politik. Wer gegen ihren Linksschwenk, gegen ihren liberalen Flüchtlingskurs aufbegehren wollte, fand gestern plötzlich ein Ventil. Und das hieß Ralph Brinkhaus.

Das heißt allerdings nicht, dass die Kanzlerin schon bald gehen muss, weil ihr die eigenen Leute nicht mehr folgen. Ein Fingerzeig war die Wahl des eher braven Brinkhaus schon: die Ära Merkel neigt sich ihrem Ende entgegen. Das Fundament ihrer Macht wird zusehends brüchiger.