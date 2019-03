Verkehr Eine Milliarde Euro für Ladesäulen Verkehrsminister Andreas Scheuer will die Verbreitung von E-Autos vorantreiben. Dafür fordert er viel Geld im Haushalt 2020.

Merken

Mail an die Redaktion Andreas Scheuer (CSU), Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, will private Ladestationen für E-Autos fördern. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Berlin.Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will den Anteil von Elektroautos durch ein Förderprogramm für private Ladestationen erhöhen – und fordert dazu für den Haushalt 2020 eine Milliarde Euro zusätzlich. „Wir wollen für die Bürger Ladepunkte und deren Einbau in der eigenen Garage zur Hälfte fördern. Dafür brauchen wir sofort eine Milliarde Euro. Das muss sich im Bundeshaushalt abbilden“, sagte Scheuer der „Bild“. Laut Ministerium laden die Besitzer ihr E-Auto zwischen 75 und 85 Prozent zu Hause oder am Arbeitsplatz. Deshalb soll der Staat beim Ausbau privater und gewerblicher Ladestationen bis zu 50 Prozent der Kosten übernehmen. Die fehlende Infrastruktur sei bisher ist ein großes Hemmnis für einen Durchbruch von E-Autos.

Mehr Geld – weniger Bürokratie



Massiv mehr E-Autos sind wichtig, damit Deutschland seine Klimaziele im Verkehr 2030 erreichen kann. Scheuer hatte am Freitag als erste Maßnahme zum Klimaschutz ein Gesetzespaket für die Ladeinfrastruktur angekündigt.

Die Grünen und der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) begrüßten Scheuers Ankündigung, verlangten aber weitere Schritte. Der Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer sagte: „Noch wichtiger als eine Förderung wäre, wenn die Bundesregierung endlich bürokratische Hemmnisse für Ladesäulen in Tiefgaragen und Parkplätzen beseitigt.“ Kritik kam von der SPD. „Kein vollständiges Konzept vorlegen, aber schon mal Geld fordern, das dürfte den Bundesfinanzminister kalt lassen“, sagte Anke Rehlinger, Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz der Länder. Und: „Es ist an Herrn Scheuer, Maßnahmen zur CO2-Einsparung vorzulegen.“ Der Ausbau der E-Mobilität sei richtig, aber nur ein Baustein.

„Wir wollen für Bürger Ladepunkte und deren Einbau zur Hälfte fördern.“ Andreas Scheuer



Bundesverkehrsminister

Der Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung, Stefan Kapferer, forderte: „Damit die in Aussicht gestellten Fördergelder auch wirklich fließen können, muss sichergestellt werden, dass jeder Mieter und Wohnungseigentümer eine Ladesäule einbauen kann, wenn er es möchte und die Finanzierung sicherstellt. Hier muss Bundesministerin Barley endlich tätig werden: Das Miet- und Wohnungseigentumsrecht muss jetzt angepasst werden.“Nach Ansicht der Grünen bräuchte Scheuer für seine Initiative auch kein zusätzliches Geld. „Es gibt im Verkehrshaushalt genug Möglichkeiten, neue unsinnige Autobahnen oder teure ÖPP-Projekte zu streichen und das eingesparte Geld für die Förderung von Ladestationen umzuschichten“, sagte Sven-Christian Kindler.

Regeländerung zum 1. April

Laut BDEW gab es Ende 2018 rund 16 100 Ladepunkte in Deutschland, davon 12 Prozent Schnelllader. Das Wirtschaftsministerium sprach von bundesweit etwa 8000 öffentlichen Ladesäulen. Die Branche kämpfte zuletzt mit einer Regeländerung: Seit dem 1. April müssen die Ladesäulen formal dem Eichrecht entsprechen. Das Problem soll zunächst mit einer Umrüstfrist gelöst werden. Unklar ist, wie viele Säulen nicht messrechtskonform sind. (dpa)

Weitere Nachrichten aus der Politik lesen Sie hier.