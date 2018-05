Eine Reise als erster Schritt

Es stimmt schon: Viele junge Europäer haben drängendere Probleme als einen kostenlosen Ferientrip durch Europa. Noch immer ist in Griechenland fast jeder zweite junge Mensch ohne Arbeit, in Spanien sind es inakzeptable 35 Prozent. Dringender als Bahntickets brauchen sie finanzielle Förderung und modernere Wirtschaftsstrukturen. Die aber lehnen sie oft vehement ab, wie sich in Frankreich gerade wieder beobachten lässt.

Deshalb ist ein kleiner Anstoß, auf Reisen zu gehen, vielleicht doch keine so schlechte Idee. Da trifft man andere junge Leute, kann Arbeitsbedingungen, Löhne und Sozialleistungen miteinander vergleichen. Am Ende einer solchen Begegnung im Jugendhotel oder am Strand wird man vielleicht erfahren haben, dass zum Beispiel im boomenden Deutschland die Löhne für Lehrlinge und Berufsanfänger ziemlich kärglich, die Arbeitsverträge oft befristet sind und der Stress dabei recht hoch sein kann. Immerhin findet fast jeder einen Ausbildungsplatz und gestreikt wird eher selten.

Die besten Lösungen voneinander abzuschauen, ohne dass gleich ein EU-Gesetz her muss – das ist der Traum von einem Europa, bei dem alle profitieren. Mehr übereinander zu wissen, ist dafür der erste Schritt. Und am Besten fängt man damit so früh wie möglich im Leben an, zum Beispiel an seinem 18. Geburtstag.