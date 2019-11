Parteitag Eine Verschnaufpause für AKK Annegret Kramp-Karrenbauer wird für ihre Rede in Leipzig gefeiert. Doch die Gräben in der CDU sind längst nicht verschwunden.

Von Claudia Bockholt

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer konnte sich auf dem CDU-Parteitag in Leipzig etwas Luft verschaffen.

Leipzig.Annegret Kramp-Karrenbauer atmet ganz tief durch. Die 57-Jährige steht jetzt in ihrem schlichten blauen Hosenanzug neben dem Rednerpult. Sie hat eine sehr lange Rede gehalten. Ein Arbeitsbericht der Vorsitzenden über das vergangene Parteijahr war es nicht. Es war, wie vor einem Jahr, eine Bewerbungsrede. Leicht erschlafft steht AKK da, die Anspannung ist gewichen, sie hat es geschafft. Wieder einmal.

Ein Jahr nach ihrem knappen Triumph über Friedrich Merz, nach zahllosen Anfeindungen, Schmähungen und viel persönlicher, verletzender Kritik, hat sie das Ruder noch einmal herumgerissen. Sieben Minuten und dreizehn Sekunden lang spenden die Delegierten des Parteitags in Leipzig Beifall. Und nach fünf Minuten kann AKK sogar wieder zögerlich lächeln, legt die Hand aufs Herz. Sie hat die Machtfrage gestellt – und sie hat gewonnen. Fürs erste.

Noch tags zuvor ist das überhaupt nicht absehbar. Vielmehr dringt täglich mehr parteiinterne Kritik an die Öffentlichkeit. Angriffe werden nicht nur gegen das Führungspersonal geführt. Von einer „inhaltlichen Insolvenz“ seiner Partei spricht der CDU-Fraktionschef in Baden-Württemberg, Wolfgang Reinhart, im Spiegel. Er habe dafür in der Partei viel Zustimmung erfahren, erzählt er in kleiner Runde am Freitagabend. „90 Prozent der Reaktionen waren positiv“. Tags darauf wird er in der Aussprache „mehr Mut zur Debatte“ fordern. „Unterscheidbarkeit muss das Ziel sein.“ Die Partei brauche nicht nur Mitte, sondern auch „starke, kräftige Flügel“.

Was machen Merz, Merkel und AKK?

Für Inhalte allerdings interessiert sich eigentlich in Leipzig zunächst niemand. Die Personalfragen sind spannender. Wie wird Merkel auftreten? Über sie waren gerade einige Abgesänge zu lesen, häufig verbunden mit dem Bedauern darüber, dass sie - wie schon ihr Ziehvater Helmut Kohl - den rechtzeitigen Abschied verpasst hat. Und wieviel Kampfgeist hat die Parteichefin? Wie wird der auf Samstag verschobene Auftritt von Markus Söder aufgenommen? Der Bayer – ausgerechnet – liegt bei der K-Frage in der Wählergunst gerade klar vor AKK.

Die Journalisten wollen von Generalsekretär Paul Ziemiak wissen, wann Friedrich Merz spricht, wie lange er spricht, nach wieviel Redezeit ihm möglicherweise das Mikro abgedreht wird. Auf einen Showdown zwischen der angeschlagenen Parteichefin und ihrem bei der Bevölkerung beliebteren Widersacher scheint alles hinauszulaufen. Doch die Revolution ist vorerst abgesagt. Nicht nur, weil Merz sich aus Parteidisziplin zurückhält. Sondern auch, weil die Parteichefin ihren Führungsanspruch überraschend kraftvoll untermauert.

Die Chefin übt auch Selbstkritik

AKKs Rede ist ein geschickter Schachzug. Sie nimmt ihren Widersachern den Wind aus den Segeln, indem sie deren Kritik aufgreift. Ja, es sei ein schwieriges Jahr gewesen. Aber die CDU dürfe auch stolz sei auf „14 gute Jahre für Deutschland“. Unter dieser Regierung habe Deutschland die bisher längste Wohlstandsphase erlebt. „Sich jetzt hinstellen und sagen, es war alles falsch? So kann man nicht Wahlkampf machen. Das ist keine erfolgreiche Wahlkampfstrategie!“

Und dann skizziert sie ihre Vison für das Land, die Eckpfeiler einer vorwärtsgerichteten Politik. Die Rede, die in verhalten pastoralem Ton begonnen hat, nimmt Fahrt auf. AKK wird lebendig, emotional, druckvoll. Thema Bildungspolitik: weniger Förderalismus, mehr Einheitlichkeit. Recht und Ordnung: „Wir haben Vertrauen verloren als starker Staat. Regeln sind dafür da, dass sie eingehalten werden“. Außen- und Sicherheitspolitik: ein klares Bekenntnis zu Nato und USA - und: Deutschland muss mehr Verantwortung übernehmen. Koalitionen: weder mit der Linken, noch mit der AfD. Weder mit denen, die die DDR verharmlosen, noch mit den geistigen Brandstiftern der AfD. Repräsentanz: AKK will mehr Frauen, mehr Handwerker, mehr Gewerkschafter in der Fraktion. Familienpolitik: Die CDU muss stärker die Bedürfnisse der Kinder in den Blick nehmen. Sozialpolitik: „Wir wollen Wohlstand für alle, aber nicht Wohlfahrt für alle“. Der Bund geben jährlich eine Billion für Sozialleistungen aus, es müsse geprüft werden, ob alles bei denen ankommt, die es brauchen. Digitalisierung: „Ich habe dazugelernt. Wir kommen um ein Digitalministerium nicht herum.“ Bürokratieabbau: „Ich habe die Nase voll davon, dass wir immer die Langsamsten sind.“ Wirtschaftspolitik: „Ich freue mich über eine Tesla-Fabrik in Deutschland. Aber noch mehr freue ich mich, wenn die Produktion von Verbrennern mit umweltverträglichen Antriebsstoffen im Land bleibt“.

Der ganze Saal schnappt nach Luft

Am Ende reicht Kramp-Karrenbauer ihren Gegnern die Hand. Sie wolle ein starkes Team, sagt sie. Darin seien auch Querdenker willkommen. Sie habe ihre Ziele und den Weg skizziert. Wenn aber – und da schnappt der ganze Saal nach Luft – das nicht der Weg ihrer Partei sei, „dann lasst es uns heute aussprechen. Und dann lasst es uns heute auch beenden, hier und jetzt und heute.“

Nein, so weit will hier und heute wirklich keiner gehen. Selbst Friedrich Merz dankt der Parteivorsitzenden in der anschließenden Aussprache für ihre „kämpferische, mutige, nach vorn gerichtete Rede“. Er versichert, dass die CDU - anders als die SPD – loyal sei. Er macht aber auch klar, dass er im kommenden Jahr für höhere Aufgaben bereitsteht: „Wenn Sie wollen, dass ich dabei bin, dann bin ich dabei.“ Haben sich also alle Probleme aufgelöst in schönster Harmonie? Nicht ganz: Merz fordert, die konservative Werte-Union nicht auszugrenzen – was AKK zuvor unter viel Beifall indirekt getan hat: „Es gibt nur eine Werte-Union, und das sind wir.“ Auch Merz bekommt für seinen Appell viel Applaus, besonders vom baden-württembergischen Landesverband. Die Gräben sind noch da. Und das letzte Wort über die Zukunft der Parteivorsitzenden ist noch nicht gesprochen. Zunächst müsse man abwarten, ob die SPD im Dezember die Koalition verlässt. Und dann müsse Annegret Kramp-Karrenbauer die CDU wieder über 35 Prozent bringen, sagt einer ihrer Kritiker aus dem Südwesten. Der Vorsitzenden ist nur eine Verschnaufpause gegönnt.

