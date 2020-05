Kommunen Einnahmen brechen weg und Kosten steigen Die Coronakrise trifft Kommunen hart, besonders durch wegfallende Steuereinnahmen. Es wird eine Palette an Hilfen brauchen.

Von Jana Wolf

Berlin.Die aktuelle Krise hat für viele Kommunen schmerzhafte Folgen: Wichtige Einnahmen brechen weg, die Fixkosten und der Investitionsbedarf bleiben, neue Belastungen kommen dazu. Wie hoch die finanziellen Einbußen schon jetzt sind, will Dr. Uwe Brandl (CSU) nicht beziffern. Die Minussummen seien heute noch schwer abzuschätzen, sagt der Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB) und Bürgermeister von Abensberg. Was er allerdings schon heute weiß: „Wir haben einen kräftigen Schlag ins Kontor bekommen, was die gesamtwirtschaftliche Entwicklung anbelangt“, sagt Brandl der Mittelbayerischen.

### ########## ### ### ############## ### ### ############### ############. ### ######## #### ##### ########### #########, #### ### #### ### ########### ######## ### ### ########## ##########. ### ######### ### ### ############# ##### ######## ## ### ##########- ### ############ ###### ### ####### #### ##### ######## ###. ### ####### ########## ##############, ### ######## #########, ####### #####, #### ########## ## ### ## ####### ### ###################### ## ################## ########## ######, ############## ##### #### ######## ####. #####-############### ######### ###### ## ###-############# ##### ### ##### ######### ##-#######-####### ###### #########.

#### ## #### ### ######, #### ###### #### ### ######## ### ###### ########## ## ####### ##### ###### #######. „## ####### ########## #### ### ########, ### ### ################# #####, #### #### ### ############# ######### ##### ### #### ######## ########### ####, ####### #### ### ### ######## #### ### #### ##### ##### ## ######## #####, ### ###### ##########.“ ### ######## ##### ### ##### ##### #########, ####### #### ######## ##########.

###### ### ####### ######## ### ###### ## ######

########## ### ####### ####### ### ######## #### ### #########. ##### ####### (###), #################### ### ######### ### ####### ## ##### ####, ##### ### #### ####### „#### ##############“. ### ########### ### ########## ### ####### ####### #### ########## ### #####- ###. ############## ### ########. ### #### ###### ###### ######### #### ### ##### ### ########## ############### ### ############## ######. ####### ##### ###: ### ####### ### #### ######## #### ### ##### ### ###### ### ####. ########## ### ####### ###### ## ###### #### #### #### ### ##### ####### #####. ######## ### ####### ### ######### ########## ## #####: „### ###### ######### #### ### ###### ### ########, ### ######### ### ########### ######, #### ### ########### ### ### ########## ### ###### ########## ####.“ ######### ###### #### #### ###### ### ####### ### ###### ## ###### ########.

## ### ######## ## ### ############ ####### ##### ##### ####### ######### ## ##########, ####### ## ##### ##############. ##### #### #### ### ########## #################### ### ##### ############### #####. ###### #######, ###################### ### ########## ### ######## ### ######-######## ### ################, ####### ####### „########, ############ ### ############## ######“ ### #### ### #######. #### ### ### ########### ########### ### ######## ################ ### ####### ### ######. #### ## ###### ########## #### ### #### ### #### ## ### #############, ##### #######.

##### ####### ######## ###### ### ########

## ##### ############## ###### ###### ######## #### ### ######-######### #######: ## ##### ###### ####### ##### ### #### ### ############### ########## ### ### ########## ### ########## ### ##### ## ### ############## ########### ##########. ### ############### #########, #### ### ##### ########## ####### ### ################ ## ####### ###. ### #### ####### #### ####### ### #### #,# ########## ####.

### ###### ####### ####, #### ### ############# ############### ### ###########, ### ### #### ####### ########### ###, #### ### ######### ########### ######## ######. ### ######## #### ########- ### #############, ##################### #### ###################. ### ##### ##### ################ ### ############# ###### „### #### ## ##### ######## #######“, ##### ## ## ######. ### ######: ### ########## ##### ########## ############### ###### ########## ###### ### „#### ########### ###### ### #### ###### ########### ########### ########## ###########“ ########## ######. ### ###### ########### ######### #### ### ###### ### ##### ##, ### ## ##### ######-######-###### ### #### ### ####### ### ############## ### ######### ### ################ #######.

## ####### ##### ### ### #############, ####### #####

#### ### ###### ####### #### ############ ### #### ### #######. „#### ### #### ## ##### #####, #### ### ######### ####### ###### ####### ################ ######### ######### ######, ### ### ### ### ##### ########### ############# ######.“ ## ######### ##### ## #### ##### „#####################“, ### ### ####### ####### ##### ########### ###. #### ### ######## ##### „############ #### ##########, ### ##### ############# ### ######### ######### ######### ### ######## #### ### ############## #########.“

### #### ### ###### ## #### ####### ######### ######, ##### #### #### ###### ########## #### ##### #########: „### ######, ## #### ### ######## ### ## ####### #######, ### ##### ### #########.“ ## #### ##### #####, ###### ### ####### ########### ### ######## ## ########### ### ###### ##### ## #########. ### ###### ### ##### ####, #### ## ##### ### ### ######## ######## ####, ####### #####. ### ######### ######### ##### ## ##### ########## #############, #### ### ######## ###### ######## ######, ### ###### ######### ##### ############ ########### ###### ############# ###### ######. #### #####################, ### ##### ####### ######### ################### ########### ######, ###### #### #### ### ########### #### #######.

##### ############ ### ########### ##### ### ######## ##### ##### ########: ### ###### ### ### ########### ###############, ### ## ###### #### ### ########## ### ##,# ########## ########, ###### ##### ## #### ## ### ######## ############# ######, ####### ### ####### #### ## ######. ##### ####### ## #### ########## ##### ## ####, ####### ######### ## ########### ###########.

#######: ##### #### ######## ### ################ ######

#### ### ########### #################### ####### #### ##### ###, #### ### ######## ### ######### ############ ########### „### #### ######“ ######### ###### ######. ######## ############# ####### ## #### ### ### ######-######### ############ #### ##### ########## ################## #### ########### ##############. „### #### ## ## ########, ### ##### ##### ### ### ######################## ########### ###### #########. ### #### ## ########, ### ## ###### ##### ###.“ ##### #### ### ######## ########## ##### ########, ##### #######.

### ########### ##### ## #### ### ### ###### ########## ######### ### ###########. ####### ##### ########## #####, #### ##### ### ########### ######## ## #### ###### #######. ######### #### ######### ######## #### ## #### ## ######## #### ## #########-#########. „#### ##### ### #### ## ### ######## #######, ## ## ###### ### ##### ######## ## ####, #### ###### ### ### ### ########## ######## ####### ### #### ######“, #### ### ###-#########. ## #### ##### #####, ### ### ############### ################# „#### ####### #############“ ############.

#### ############# ###### ##### ### ######. ## ###### ### ##### ######## ##### ### ##### ############# ######## ## ####### #######. „## ##### #### ### ##### ################ ######. ### #### ## #### ### #######“, #### ######. ###### ############ ## ### ########### ####### ### ### ############ ### ################ ### ############## ######. „##### ####### ############, ### ### ######## ##### #####, ### ### ####### ##### ### ##### ###### #####, ### #### ##### ## #### ######## ############# ######, ### #### ######## ##### ### ######“, #### ######. ## ##### ##### #### ### ##### ### ########## ############ ## ### #######.