Gesundheit Einsame Weihnachten im Krankenhaus In der Klinik sind kaum Besuche möglich. Die Seelsorger der Barmherzigen Brüder wollen trotzdem für die Patienten da sein.

Von Kathrin Zeilmann

Mail an die Redaktion Pflegepersonal und Ärzte sind dieses Jahr an Weihnachten die einzige Gesellschaft der Patienten. Foto: Victoria Jones/picture alliance/dpa/PA Wire

Regensburg.Kein Lebkuchenduft, stattdessen der Geruch von Desinfektionsmittel. Kein Kerzenschein, stattdessen Neonlicht. Statt „Stille Nacht“ ertönt das Piepsen der Apparate. Einsamkeit und Traurigkeit sind an Weihnachten auf den Fluren der Krankenhäuser besonders deutlich zu spüren. Auch in Jahren ohne Pandemie sind für Patienten und Angehörige die Festtage eine oft emotional schwierige Angelegenheit. Das viel beschworene Fest der Liebe will keiner im sterilen Krankenhauszimmer verbringen, selbst falls er nicht an Christi Geburt im Stall zu Bethlehem glaubt. Und doch ist es manchmal nicht zu verhindern. Bei schwerer Krankheit. Bei einem Notfall kurz vor dem Fest.

Ein schmaler Grat

Man wisse es noch nicht, wie Weihnachten in diesem Jahr im Krankenhaus werde, sagt Pfarrer Wolfgang Bomblies, evangelischer Krankenhausseelsorger im Krankenhaus München-Harlaching. In den vergangenen Jahren habe er beobachtet, dass Angehörige sich immer besonders um die Patienten bemüht hätten, die die Feiertage in der Klinik verbringen mussten. „Die Menschen haben in der Regel viel Besuch bekommen, die Angehörigen waren präsent.“ Doch das wird angesichts der geltenden Corona-Beschränkungen nun nur schwer möglich sein. Einige Krankenhäuser lassen gar keinen Besuch mehr ein, andere haben sehr strenge Regeln für kurze Besuchszeiten.

Es sei ein schmaler Grat zwischen Patientensicherheit und der für viele Patienten so wichtigen Zuwendung, heißt es bei den Barmherzigen Brüdern in Regensburg. Der Orden betreibt hier das nach eigenen Angaben größte katholische Krankenhaus Deutschlands mit mehr als 900 Betten. „Die Corona-Pandemie trifft uns als jahrhundertealten Pflegeorden ins Mark. Eines unserer Gelübde ist die Hospitalität, die gelebte Gastfreundschaft. Diese zur Zeit umzusetzen und unseren Patientinnen und Patienten auch in der nun kommenden Advents- und Weihnachtszeit spüren zu lassen – bei ihnen zu sein – ist eine wirkliche Herausforderung“, sagt Frater Seraphim Schorer, der Prior des Regensburger Krankenhauses.

„Seelsorge hat mit Nähe zu tun“, sagt Pfarrer Bernhard Hofer, der die Patienten auf der Covid-Isolierstation betreut, „im direkten und auch im übertragenen Sinn. Mit 1,5 Meter Abstand wird beides schwierig, gerade bei den älteren und oft auch sterbenden Patienten, mit denen ich es zu tun habe. Das stellt mich durchaus immer wieder vor Herausforderungen, was in der konkreten Situation notwendig beziehungsweise noch vertretbar ist. Diese Nähe ist schwierig und doch möglich.“

Krankenkommunion oder Krankensalbung auf Zimmern

Die Seelsorger in den Krankenhäusern versuchen, vieles aufzufangen. Zum Beispiel die Schön Klinik in Bad Aibling (Landkreis Rosenheim): Dank eines sehr guten Hygienekonzepts im Haus sei es den Seelsorgern möglich, die Patienten persönlich unter Einhaltung der Maßnahmen zum Infektionsschutz zu besuchen. „Uns werden die Türen offen gehalten“, sagt Pastoralreferent Benno Littger. Seit einem Dreivierteljahr gebe es keine klassischen Gottesdienste mehr in der Klinik. Krankenkommunion oder Krankensalbung sei aber auf den Zimmern möglich. Auch ein gemeinsames Gebet oder eine kurze Segensfeier seien oft „viel angemessener“ und eine persönlich direkte Form des Gottesdienstes, sagt der katholische Seelsorger.

Sein Aufgabengebiet heiße aber bewusst Krankenhausseelsorge – und nicht nur Seelsorge für die Mitglieder einer bestimmten Konfession, betont Littger. „Es ist ein Angebot für alle, die hier ein- und ausgehen, wir haben alle im Blick, Patienten, Angehörige und Mitarbeitende.“ Auch bei den Barmherzigen Brüdern in Regensburg sind die Seelsorger für Patienten aller Konfessionen und Glaubensrichtungen da – und organisieren bei Bedarf auch den Beistand eines Imam.