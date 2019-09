Aussenansicht Einsatz für die Arbeitnehmer Eine gut vertretene Arbeitnehmerschaft ist eine notwendige Grundbedingung für sozialen Frieden, meint unser Gastautor.

Hannes Speicher, Gewerkschaftsvertreter

Der Autor Hannes Speicher ist Praktikant der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt.

Gewerkschaften haben ihren festen Platz inmitten unserer Gesellschaft verdient. Unentwegt tragen sie zu einer faireren Ausgestaltung ebendieser bei. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts kämpfen Gewerkschaften für das Wohlergehen der Arbeitnehmerschaft. Arbeitnehmer wurden von Arbeitgebern zu damaligen Zeiten oftmals mehr als Firmeneigentum anstatt als gleichberechtigte Mitmenschen angesehen. Grundlegende Arbeitnehmerrechte wie etwa ein fest geregelter Kündigungsschutz, freie Wochenenden oder Anspruch auf ein festes Kontingent an Urlaubstagen waren keinesfalls Teil eines typischen Arbeitsverhältnisses. Die reguläre Wochenarbeitszeit betrug ein Volumen jenseits der 80 Stunden. All diesen Missständen konnte Dank unnachgiebiger gewerkschaftlicher Arbeit sukzessive erfolgreich begegnet werden. Nach wie vor jedoch gilt es, entschieden für bessere Arbeitsbedingungen, ein höheres Maß an Mitbestimmung, höhere Löhne sowie Arbeitszeitverkürzungen einzutreten.

Arbeitnehmer bündelten ihre Kräfte

In der Vergangenheit konnte gewerkschaftliche Arbeit jedoch nur derart erfolgreich sein, da Millionen von Arbeitnehmern ihre Kräfte durch eine Gewerkschaftsmitgliedschaft gebündelt haben. Durch dieses Bündeln all der vielen Stimmen konnten und können die Interessen der Arbeitnehmerschaft auf Grundlage einer starken Verhandlungsbasis effektiv artikuliert und laut gehört werden. Gewerkschaftliche Arbeit stellt jedoch keinen verbissenen Kampf zwischen Arbeit und Kapital dar. Höheres Ziel gewerkschaftlicher Arbeit ist es viel mehr, eine gesunde Symbiose zwischen Arbeitnehmerschaft, Arbeitgeberschaft und Politik zu generieren. Oberstes Ziel ist es nicht, die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu demontieren und durch Streiks die Wirtschaftskraft zu mindern. Viel mehr stehen die Auseinandersetzungen der sich mutmaßlich gegenüberstehenden Interessensgruppen unter dem Stern des Dialogs. Der Wirtschaftsstandort Deutschland soll nicht in seinem Potential eingeschränkt werden, sondern schlicht allen, die am wirtschaftlichen Erfolg hart arbeiten, eine faire Beteiligung am geschaffenen Wohlstand zusichern.

Im Interesse aller

Es ist wohl unbestreitbar, dass eine zufriedene, gesunde und in ihren Interessen gut vertretene Arbeitnehmerschaft eine notwendige Grundbedingung für sozialen Frieden und einen prosperierenden Staat darstellt.

Das Ausloten des Wertes von Arbeit, die in unserer aller Leben einen bedeutsamen Platz einnimmt, steht im Interesse aller. Gewerkschaften und ihre Mitglieder bilden den Grundstein um Antworten zu finden, wie diese geschaffenen Werte verteilt sein sollen. Dies ist ein Plädoyer für starke Gewerkschaften und damit für eine faires Miteinander innerhalb einer progressiven und zukunftsfähigen Gesellschaft.

