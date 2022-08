Holocaust Empörung über einen Vergleich Im Zweiten Weltkrieg haben Deutsche ein schlimmes Verbrechen begangen: Sie töteten Menschen, weil ihnen deren Glauben nicht passte. Diese Taten sind mit nichts vergleichbar. Dennoch hat er jetzt jemand versucht.

Mail an die Redaktion Olaf Scholz ist Deutschlands Bundeskanzler. Er war dabei, als Mahmoud Abbas redete. Foto: Wolfgang Kumm/Wolfgang Kumm/dpa

Kennst du das Wort „beispiellos“? Man kann es positiv verwenden. Etwa, wenn eine Trainerin nach einem Wettkampf den außergewöhnlichen Einsatz ihrer Mannschaft lobt. Doch auch schlimme Dinge können beispiellos sein, etwa ein grausames Verbrechen. Viele Menschen nennen den Holocaust ein beispielloses Verbrechen.

Mit dem Holocaust ist die Ermordung von etwa sechs Millionen Menschen gemeint, die zum jüdischen Glauben oder zum jüdischen Volk gehörten. Das geschah im Zweiten Weltkrieg, also vor etwa 80 Jahren. Damals waren die Nationalsozialisten (abgekürzt: Nazis) unter ihrem Anführer Adolf Hitler in Deutschland an der Macht. Sie begannen den Krieg und töteten Juden in ganz Europa.

Ein grausamer Plan

Was viele Menschen noch immer entsetzt, ist der Plan, mit dem die Nazis damals töteten. Sie organisierten die Morde genau und bauten unter anderem Lager, um Menschen umzubringen. In Deutschland bezeichnen wir dieses Verbrechen an den Jüdinnen und Juden häufig als Holocaust. Es gibt aber auch andere Begriffe, etwa Shoah.

Im Holocaust starben sehr viele Menschen, bis die Nazis von anderen Staaten gestoppt wurden. Manche der wenigen Überlebenden zogen nach dem Krieg in den Nahen Osten. Dort lebten bereits Juden. Sie gründeten einen Staat: Israel. Allerdings waren auf dem Gebiet Israels auch die Palästinenser zu Hause. Viele von ihnen mussten flüchten. Sie leben heute oft in Gebieten neben Israel. Doch diese Nachbarn streiten und bekämpfen sich auch immer wieder.

Falscher Vergleich

Am Dienstag hat ein Vertreter der Palästinenser etwas gesagt, was viele Menschen erschüttert hat. Mahmud Abbas warf den Jüdinnen und Juden in Israel vor, heute selbst einen Holocaust anzurichten und Palästinenser zu töten. Damit verglich er die Kämpfe im Nahen Osten, bei denen auch Palästinenser getötet wurden, mit der geplanten Vernichtung der Juden im Zweiten Weltkrieg.

Sein Vergleich verärgerte viele Leute. Ein Vertreter der deutschen Regierung sagte zum Beispiel: „Deutschland wird niemals einen Versuch dulden, die Einzigartigkeit der Verbrechen des Holocaust zu leugnen.“ Auch Mahmud Abbas lenkte kurze Zeit später ein und sagte: Der Holocaust sei das abscheulichste Verbrechen der neueren Geschichte.