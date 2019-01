Migration Ende des Stillstands ist nicht in Sicht Trump beschwört in seiner ersten Rede aus dem Oval Office eine „humanitäre Krise“ an der Grenze zu Mexiko, die es nicht gibt.

Von Thomas Spang

Mail an die Redaktion US-Präsident Donald Trump erklärte im Oval Office, Amerika erlebe eine „Krise des Herzens und der Seele“. Foto: CARLOS BARRIA/afp

Washington.John F. Kennedy sprach aus dem Oval Office zur Raketenkrise auf Kuba. Ronald Reagan informierte seine Landsleute von hier aus zu dem Desaster des Space Shuttles Challenger. Und George W. Bush wandte sich am 11. September 2001 aus seinem Büro im Weißen Haus an die geschockte Nation, um über die Terroranschläge zu sprechen.

Der 45. Präsident widmete seine erste Ansprache aus dem Oval Office einem Appell an seine Basis, der er im Wahlkampf versprochen hatte, eine Mauer an der Südgrenze zu bauen und Mexiko dafür bezahlen zu lassen. In seiner vom Teleprompter abgelesenen Rede zeichnete er ein düsteres Bild von einer löchrigen Grenze, durch die Kriminelle, Terroristen und Drogen ins Land strömten.

Amerika erlebe eine „Krise des Herzens und der Seele“. Trump wärmte altbekannte Fallbeispiele von Einwanderern ohne Papiere auf, die US-Bürger brutal umgebracht hatten. Verschwieg dabei aber, dass in den USA geborenen Amerikaner im Verhältnis viel gewalttätiger sind. „Ich habe die Hände weinender Mütter gehalten und von Trauer gezeichneten Vätern. So traurig. So schlimm.“

Am Ende der zehn Minuten langen Rede fragten sich viele US-Analysten, was an der von seinen Mitarbeitern mit hohen Erwartungen verknüpfte Rede eigentlich neu war. Trump selber schien das auch nicht so ganz klar zu sein. Wie die „New York Times“ unter Berufung auf ein vertrauliches Gespräch des Präsidenten mit TV-Moderatoren vor der Rede berichtet, gab Trump Zweifel an seiner eigenen PR-Strategie zu erkennen. Weder die Rede aus dem Oval Office noch die für Donnerstag geplante Reise an die Grenze in Texas seien „seine Idee“ gewesen. Das werde „nicht eine einzige verdammte Sache verändern, aber ich mache das trotzdem“. Seine Mitarbeiter hätten ihm zu dieser Strategie geraten.

Donald Trump steht an der eigenen Basis, massiv unter Druck, sein zentrales Wahlkampfversprechen aus dem Jahr 2016 einzulösen. Obwohl die Republikaner beide Kammern im US-Kongress zwei Jahre lang kontrollierten, stehen von dem versprochenen Schutzwall bisher nicht mehr als die in einem Wettbewerb ausgelobten Prototypen.

Kurz vor dem Mehrheitswechsel scheiterte ein letzter Versuch Trumps im Senat, 5,7 Milliarden Dollar für die Mauer locker zu machen. Dass Trump in seiner parteiischen Rede aus dem Oval Office nun die Demokraten beschuldigt, für die seit 17 Tagen bestehende Haushaltssperre verantwortlich zu sein, ist so falsch, wie die behauptete Krise durchsichtig ist.

Bei einer Protestkundgebung vor dem Weißen Haus hielten Demonstranten von weitem sichtbare Lichtbuchstaben hoch, die den Tenor der gleich im Anschluss live übertragenen Antwort der demokratischen Kongressführer Nancy Pelosi und Chuck Schumer in zwei Worten zusammenfasste: „Fake Crisis“, was so viel bedeutet wie „fabrizierte Krise“.

Zahlen zur Krise Entwicklung: Experten stellen die Lage an der Grenze zu Mexiko anders dar als der Präsident. Das „Migration Policy Institute“ etwa weist darauf hin, dass die Zahl der Festnahmen an der Grenze rückläufig ist.

Grenzübertritte: Die Zahlen dienen als Gradmesser für illegale Grenzübertritte. Im Haushaltsjahr 2000 gab es insgesamt rund 1,6 Millionen Festnahmen an der Südwestgrenze, 2010 waren es rund 448 000.

Auch diese zehn Minuten boten wenig Neues und ließen die Amerikaner mit mehr Fragen als Antworten zurück. Erfahrene Beobachter meinen, Trump könnte die Rede und die für Mittwoch angesetzten Verhandlungen mit den Kongressführern nutzen, um am Donnerstag an der Grenze eine Art „Notstand“ auszurufen. Theoretisch könnte der US-Präsident dann Geld aus dem Pentagon nehmen, um die Mauer zu bauen und die Regierung wieder zu öffnen. Rechtlich und politisch gilt ein solcher Schritt als problematisch. Und selbst in seiner eigenen Partei gibt es erhebliche Bedenken über eine solche Machtanmaßung. „Die Regierung sollte nicht auf Grundlage einer zweifelhaften Verfassungsautorität handeln“, sagte die Senatorin aus Maine, Susan Collins.

