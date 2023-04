Mediengruppe Bayern exklusiv Energie-Härtefallhilfen für kleine und mittlere Unternehmen: Bundesweit erst 54 Anträge gestellt von Thomas Vitzthum

Mail an die Redaktion Die Antragstellung für die Härtefallhilfen für kleinere und mittlere Unternehmen läuft äußerst schleppend. Foto: Symbolfoto dpa

Die Antragstellung für die Härtefallhilfen wegen stark gestiegener Energiekosten für kleinere und mittlere Unternehmen läuft äußerst schleppend. Bisher wurden bundesweit erst 54 Anträge gestellt, Auszahlungen erfolgten noch nicht. Das geht aus einer kleinen Anfrage der Unionsfraktion im Bundestag an die Bundesregierung hervor, die den Zeitungen der Mediengruppe Bayern vorliegt.

„Die Antragstellung für die Härtefallhilfen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) wegen stark gestiegener Energiekosten wird in den einzelnen Bundesländern jetzt erst beginnen. In sieben Bundesländern (Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hessen, Mecklenburg Vorpommern, Niedersachsen und dem Saarland) ist eine Antragstellung bereits möglich. Bisher wurden 54 Anträge gestellt“, heißt es in der Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWK), gezeichnet von Staatssekretär Sven Giegold. Laut Aufschlüsselung des BMWK verteilen sich die Anträge sogar nur auf vier Bundesländer (Bayern: ein Antrag, Bremen: drei Anträge, Mecklenburg-Vorpommern: 21 Anträge, Niedersachsen: 29 Anträge) . „Auszahlungen sind noch nicht erfolgt. In den übrigen Bundesländern wird die Antragstellung bis spätestens Ende April 2023 möglich sein.“ Angaben zu den beantragten Volumina lägen dem BMWK nicht vor.

Private können Mittel noch nicht beantragen

Private Haushalte, die nicht mit Gas, sondern etwa mit Öl oder Pellets heizen, können die Mittel bisher noch gar nicht beantragen. „Bezüglich der Härtefallhilfen für private Haushalte wegen stark gestiegener Energiekosten für nicht leitungsgebundene Energieträger wurde die Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern final abgestimmt und liegt den Ländern nun zur Unterschrift vor. Entlastungszeitrum ist der Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis einschließlich 1. Dezember 2022.

„Der Beginn der Antragstellung ist für Mai 2023 geplant. Anträge können bis zum 20. Oktober 2023 gestellt werden.“ Die Union kritisiert die schleppenden Verfahren deutlich. „Die Härtefallhilfen werden zum Rohrkrepierer. Der Winter ist vorbei und kein Cent ist ausgezahlt. Die Ampel kündigt groß an, aber liefert nicht“, sagte Unionsfraktionsvize Jens Spahn (CDU) der Mediengruppe Bayern. Gerade für Unternehmen und Bürger im ländlichen Raum wären schnelle und unbürokratische Entlastungen wichtig gewesen, so Spahn