Konzert Enormes Potenzial wächst zusammen Das Regensburger Ensemble Stimmgold begeistert mit frischer Vokalkunst in der Dreieinigkeitskirche.

Stimmgold trat in der Dreieinigkeitskirche auf.Foto: Johannes Rodach

Regensburg.Herzlicher Applaus war am Sonntagabend in der Dreieinigkeitskirche der verdiente Lohn für ein kompaktes und kurzweiliges Programm des Vokalensembles Stimmgold. In der Heimat anzutreten, hat ja für Musiker immer etwas Wärmendes und Schützendes an sich, das Wohlwollen der Zuhörer ist garantiert. Das macht frei und gelöst, in diesem Falle blieb das Ensemble aber hochkonzentriert, immerhin sind die Konzerte von Stimmgold vier Jahre nach ihrer Gründung stets auch Leistungsschau mit hoher Erwartungshaltung und strengen Blick auf die Entwicklung.

Und wer genau hinhörte, erlebte tatsächlich auch eine Operation am offenen Herzen des Ensembles, denn noch fehlt der ganz eigene Charakter, der Sound mit Wiedererkennungswert. Der steinige Weg zur Hochklassigkeit wird allerdings tapfer beschritten und mutig probiert man sich an Klassikern und modernen Arrangements der A-cappella-Musik. Zwei Motetten von Schütz stehen am Anfang und obwohl die strahlende Motette „Die Himmel erzählen die Ehre Gottes“ fast scheu von den drei Damen eröffnet wird, blüht der Satz auf, kraftvoll und energiegeladen. In „Selig sind die Toten“ findet die Interpretation nicht zu dem ruhigen Puls des Werkes, aber viel wichtiger ist die ambitionierte Suche nach dem richtigen Weg, der idealen Balance zwischen drei Frauen- und drei Männerstimmen.

Die wird in der Folge bei zwei Vertonungen der Shakespeare Love Songs von Owain Park (geb. 1993) spürbar besser erreicht, überhaupt scheinen die moderneren, eng gesetzten Stücke der Besetzung klanglich näher zu stehen. „Neighter angels, nor deamons, nor powers“ von Timothy C. Takach (geb. 1978) und Nils Lindbergs „As you are“ werden deshalb in ihrer Intensität und technischen Klarheit zum frühen Höhepunkt des Konzerts.

Auch die Körpersprache ist hier eine völlig andere, es scheint, als ob sich in diesen Momenten das Ensemble völlig zuhause fühlt. Danach ist überhaupt alles stabiler, phasenweise lupenrein und viel intonationssicherer als im ersten Teil gelingen die Volkslieder und Traditionals.

Blass blieben Max Regers Nachtlied und das Abendlied von Rheinberger, weil der ganz große Bogen fehlte, aber auch, weil man sich vielleicht scheute, in den dichten Harmonien der Spätromantik schwelgerisch zu werden, Klanglichkeit zu zelebrieren. So, wie es in den letzten Stücken genussreich geschah, bei Chilcotts „Thou, my love, art fair“ und „All of me“ von John Legend. In der launigen Zugabe „Zu Regensburg auf der Kirchturmspitz“ zeigt sich die Freude am Musizieren auf hohem Niveau. Da wächst was zusammen, was über enormes Potenzial verfügt. Wenn es gelingt, wird Stimmgold noch viel Freude bereiten.