Aussenansicht Entfremdung schreitet fort Trumps Truppenabzug würde auch die NATO schwächen, zu der der Präsident bekanntlich ein ambivalentes Verhältnis pflegt.

Von Reinhard Meier-Walser, Politologe

Mail an die Redaktion Der Autor ist Leiter der Akademie der Hanns-Seidel-Stiftung in München und lehrt Internationale Politik an der Universität Regensburg. Foto: M. Wegner

München.Seit seinem Amtsantritt vor dreieinhalb Jahren hat US-Präsident Donald Trump die Bundesrepublik Deutschland mehrfach als sicherheitspolitischen Trittbrettfahrer Washingtons gescholten.

Ankündigung nicht unerwartet

Deshalb kam seine jüngste Ankündigung, 9500 der insgesamt rund 35000 in Deutschland stationierten US-Truppen abzuziehen, nicht völlig unerwartet. Gleichwohl markiert Trumps, als Strafmaßnahme gegen die Bundesregierung konzipierte Entscheidung eine neue Stufe der Relativierung amerikanischer Sicherheitsgarantien für Europa als auch eine weitere Erosion der deutsch-amerikanischen Partnerschaft.

Hintergrund von Trumps Entscheidung ist zum einen, dass Deutschland nach wie vor weit unter dem innerhalb der NATO vereinbarten Ziel liegt, zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung auszugeben. Zwar haben auch die meisten anderen europäischen Bündnispartner Washingtons diese Verpflichtung noch nicht erfüllt, aber die Bundesregierung in Berlin steht darüber hinaus wegen ihres Festhaltens am „Nord Stream 2“-Gaspipeline-Projekt mit Moskau und aufgrund ihrer Kontakte zum chinesischen Telekommunikationskonzern Huawei im Zentrum der Kritik des Weißen Hauses. Zusätzlich gereizt dürfte Trump auch haben, dass der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion Rolf Mützenich vor wenigen Wochen forderte, die Lagerung von US-Atomwaffen in Deutschland zu beenden.

Konsequenzen für Deutschland und USA

Wie immer man die Motive des angekündigten Truppenabzugs auch beurteilt, die Konsequenzen der Entscheidung werden nicht nur Deutschland, sondern insbesondere den USA selbst Schaden zufügen. Denn die Bundesrepublik dient den US-Truppen als wichtiges logistisches Drehkreuz sowohl für ihre Militärmissionen im Nahen und Mittleren Osten als auch für die medizinische Versorgung ihrer im dortigen Einsatz verletzten Soldaten. Eine Ausdünnung ihrer militärischen Infrastruktur in der Bundesrepublik wird aber nicht nur die operativen Einsatzfähigkeiten der US-Militärs reduzieren, sondern gleichzeitig in Moskau als Zeichen eines weiter sinkenden US-Engagements in Europa interpretiert werden. Insofern würde der Truppenabzug, sollte er nicht doch noch vom Kongress vereitelt werden, auch die NATO schwächen, zu der Trump bekanntlich ein ambivalentes Verhältnis pflegt.