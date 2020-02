Konflikte Erdogan verkündet Angriffe auf Ziele in Syrien Eine Dringlichkeitssitzung bei den UN verstärkt den Eindruck: Eine weiteren Eskalation in Syrien könnte eine folgenschwere Kettenreaktion auslösen.

Ein Kämpfer der Nationalen Befreiungsfront (NFL) steht auf einem zurückgelassenen Panzer der syrischen Regierungstruppen. Foto: Anas Alkharboutli/dpa

Ein Kämpfer der oppositionellen Nationalen Befreiungsfront feuert eine Rakete in Richtung syrischer Regierungstruppen ab. Foto: Anas Alkharboutli/dpa

Ein Kämpfer der Nationalen Befreiungsfront trägt einen Raketenkopf während eines Großangriffs durch Oppositionsaktivisten auf syrische Regierungstruppen. Foto: Anas Alkharboutli/dpa

Istanbul.Die Türkei hat nach Worten von Präsident Recep Tayyip Erdogan in Syriens Provinz Idlib umfassende Angriffe gestartet. Dabei seien Lagerhäuser mit Chemiewaffen sowie Luftabwehrsysteme und Landebahnen zerstört worden, sagte Erdogan am Samstag.

Der Konflikt zwischen Syrien und dem Nato-Mitglied Türkei war am Donnerstag eskaliert, als bei einem Luftangriff in Idlib mindestens 33 türkische Soldaten getötet wurden. Die Türkei hat mit Vergeltungsschlägen gedroht. Syrien könne es „auf die harte Tour lernen“, sagte der türkische UN-Botschafter Feridun Hadi Sinirlioǧlu in einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats am Freitag. Ihm zufolge wurden bei dem Angriff 34 Soldaten getötet.

Idlib ist das letzte große Rebellengebiet in dem Bürgerkriegsland. Die Türkei unterstützt in dem Konflikt islamistische Rebellen. Mit Russland als Schutzmacht der syrischen Regierung hatte sie ein Abkommen getroffen, um in Idlib eine Deeskalationszone einzurichten, und hatte dort Beobachtungsposten eingerichtet. Eigentlich gilt auch eine Waffenruhe. In den vergangenen Wochen waren Truppen der syrischen Regierung mit russischer Unterstützung weiter in dem Gebiet vorgerückt.