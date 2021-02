Regierung Erste öffentliche Proteste in Myanmar gegen Militärputsch Nach dem Militärputsch in Myanmar zeigen Menschen zum ersten Mal öffentlich ihren Unmut gegen das Vorgehen der Armee. Wie es heißt, soll es mindestens drei Festnahmen gegeben haben.

Mail an die Redaktion Polizisten mit Schutzschildern auf einer Straße in Mandalay. Foto: Kaung Zaw Hein/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa

Demonstranten mit kleine Nationalfahnen Myanmars und einem Transparent. Foto: Uncredited/AP/dpa

Naypyidaw.In Myanmar hat es erstmals Straßenproteste gegen den Militärputsch und die Festnahme der entmachteten faktischen Regierungschefin Aung San Suu Kyi gegeben.

In der Millionenstadt Mandalay im Norden des Landes demonstrierten vor allem junge Menschen vor der medizinischen Fakultät der örtlichen Universität gegen das Vorgehen der Armee, wie auf einem Video des Senders „Mizzima TV“ zu sehen war. Auf einem Schild war auch auf Englisch zu lesen: „Das Volk protestiert gegen den Militärputsch.“ Unbestätigten Berichten zufolge wurden mindestens drei Teilnehmer festgenommen.

Der öffentliche Widerstand gegen die Machtübernahme der Armee wurde von Mitarbeitern des Gesundheitswesens angeführt. Sie hatten bereits am Mittwoch gestreikt. Die Bewegung des zivilen Ungehorsams in dem südostasiatischen Land teilte mit, zahlreiche medizinische Fachkräfte hätten in mehr als 30 Städten entweder ihre Arbeit niedergelegt oder zum Zeichen des Protests eine rote Schleife getragen.

„Wir lehnen es ab, Befehlen des illegitimen Militärregimes Folge zu leisten, das gezeigt hat, dass es keinerlei Respekt für unsere armen Patienten hat“, hieß es in einer Erklärung der Bewegung, die um Unterstützung aus dem Ausland bat. Der Hashtag #CivilDisobedienceMovement wurde auf Twitter bereits mehr als 1,2 Millionen mal geteilt.

In der größten Stadt Yangon machten viele Menschen ihrem Ärger Luft, indem sie an Fenstern und Balkonen lautstark auf Töpfe und Pfannen schlugen. In Myanmar sollen mittels Lärm-Protesten böse Geister vertrieben werden. Auf Fotos, die in sozialen Netzwerken gepostet wurden, waren auch Bürger zu sehen, die den Dreifingergruß der Rebellen aus der Science-Fiction-Filmreihe „Die Tribute von Panem“ zeigten, der im vergangenen Jahr im Nachbarland Thailand zum Symbol des Widerstands gegen die Regierung geworden war.

Die neue Militärführung in Myanmar hat inzwischen eine vorübergehende Sperre des Online-Netzwerks Facebook angeordnet, über das ihre Gegner ihren Widerstand organisiert hatten. Die Plattform trage zur Destabilisierung des Landes bei, teilte das Verkehrsministerium mit.

Der zunächst gesperrte internationale Flughafen von Yangon habe den Betrieb wieder aufgenommen, teilte das Auswärtige Amt mit. „Nach vorliegenden Informationen ist die Ausreise mit verschiedenen Fluglinien u.a. nach Seoul, Kuala Lumpur, Singapur mit Weiterflugmöglichkeiten nach Europa ab sofort wieder möglich.“



