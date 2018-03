Wahlen Erste Prognosen: Putin gewinnt die Wahl Kremlchef Putin hat die Präsidentenwahl in Russland nach ersten Auszählungen gewonnen. Er bekam rund 72 Prozent der Stimmen.

Merken

Mail an die Redaktion Erste Auszählungsergebnisse werden nach 19.00 Uhr MEZ erwartet. Foto: AP

Moskau.Wladimir Putin hat die russischen Präsidentschaftswahlen wie erwartet sehr deutlich gewonnen. Nachwahlbefragungen sahen ihn bei rund 74 Prozent der Stimmen, wie die Wahlleitung am Sonntag in Moskau mitteilte.

Bei der Präsidentenwahl in Russland melden die Wahlbehörden durchweg eine höhere Beteiligung als vor sechs Jahren. Die Wahllokale öffneten am Sonntag um 8 Uhr Ortszeit (6 Uhr MEZ) auch im bevölkerungsreichen westlichen Teil des Landes.

Putin steuert weitere Amtszeit an

In der Nacht zuvor hatten bereits die Wähler im Fernen Osten und in Sibirien abgestimmt. Auf der fernöstlichen Halbinsel Kamtschatka teilte die regionale Wahlkommission mit, in den ersten sieben Stunden hätten 54,1 Prozent der Wähler teilgenommen. Bei der letzten Präsidentenwahl 2012 seien es bis dahin 46,1 Prozent gewesen. Aus dem sibirischen Gebiet Irkutsk wurde ein um sechs Prozentpunkte höheres Wählerinteresse gemeldet.

Staatschef Wladimir Putin ist nun weitere sechs Jahre im Amt. Die sieben anderen Kandidaten galten gegen die geballte Macht des Kremls als chancenlos. An der Wahl 2012 hatten nach offiziellen Angaben 65,3 Prozent der Wähler teilgenommen. Putin siegte mit 64,4 Prozent.

Viele Manipulations-Vorwürfe

Überschattet wurde die Wahl von vielen Belegen für kleinere und größere Manipulationen. Wahlbeobachter des Oppositionellen Alexej Nawalny beklagten, ihnen sei der Zugang zu vielen Wahllokalen verwehrt worden. Die zentrale Wahlkommission wiederum teilte mit, ihr Computernetzwerk habe Cyberattacken aus 15 Ländern abwehren müssen. Die Server seien mit Massenanfragen (DDoS) überschwemmt worden, um sie zum Absturz zu bringen, sagte Wahlleiterin Ella Pamfilowa.

Die Wahl fand am vierten Jahrestag der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim 2014 statt. Überschattet wird sie durch den Konflikt mit dem Westen nach dem Giftanschlag auf einen Ex-Agenten in Großbritannien.

Nach russischen Angaben waren mehr als 1300 ausländische Beobachter bei der Wahl aktiv. Allein die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) setzte fast 600 Beobachter ein. Sie will am Montag ihre Einschätzung zu der Wahl verkünden.

Wahlberechtigt in Russland sind etwa 109 Millionen Menschen.

Weitere Nachrichten aus der Politik lesen Sie hier!