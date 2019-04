EU-Wahlen Ertug will Europas Wirtschaft bündeln Der SPD-Politiker lässt sich vom CDU-Mann Altmaier inspirieren und plant eine europäische Industrie-Strategie

Von Marianne Sperb

Merken

Mail an die Redaktion Ismail Ertug kandidiert zum dritten Mal für das EU-Parlament. Sein Wiedereinzug gilt als gesichert. Foto: Moosburger/altrofoto.de

Regensburg.MdEP Ismail Ertug (SPD) macht sich stark für eine gemeinschaftliche europäische Wirtschafts-Allianz, als Antwort auf Protektionismus von China und USA. „Handelskriege von Trump und Co. haben dazu beigetragen, dass unsere Wirtschaftskraft sinkt, aber dem kann man begegnen. Wir brauchen eine europäische Wirtschaftspolitik“, sagte Ertug im MZ-Interview.

„Peter Altmaier lag richtig mit seiner nationalen Industrie-Strategie. Die hat mir unheimlich gut gefallen.“ Ismail Ertug



Der Sozialdemokrat aus Amberg lässt sich inspirieren von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). „Er lag richtig mit seiner nationalen Industrie-Strategie. Die hat mir unheimlich gut gefallen, auch wenn er dafür von Unternehmern geprügelt wurde, weil sie sagten, das ist zu viel Planwirtschaft und zu wenig Markt.“ Falls Altmaiers Vorschlag auf EU-Ebene umgesetzt worden wäre, „wäre ein Schuh darauf geworden“, ist der 43-Jährige überzeugt.

Von Amberg nach Brüssel Brüssel: Ismail Ertug gehört seit 2009 dem Europa-Parlament an. Er gehörte dem Untersuchungsausschuss zu Emissionsmessungen der Automobilindustrie an und ist aktuell Koordinator der europäischen Sozialdemokraten für Transport- und Tourismuspolitik. Mit Listenplatz 10 gilt sein Wiedereinzug ins EU-Parlament als gesichert.

Leben: Ismail Ertug wurde 1975 in Amberg geboren, drei Jahre zuvor waren seine Eltern aus der Türkei zugezogen. Der Industriekaufmann und Krankenkassen-Betriebswirt war lange für die AOK tätig. Der 43-Jährige ist verheiratet und hat zwei Töchter.

Partei: Seit 20 Jahren ist Ertug Mitglied der SPD. Seit 2013 ist er Vorsitzender des SPD-Unterbezirks Amberg.

Parlament: Das EU-Parlament in Brüssel entscheidet für 500 Millionen Menschen aus 28 Nationen. Ertug ist einer der 751 Abgeordneten.

Ertug will bei seiner als gesichert geltenden Wiederwahl ins EU-Parlament ein europäisches Industriemodell vorschlagen, Arbeitstitel: „european industrial modell“. Es soll Transport, Industrie, Umwelt und Handel zusammenfassen und auf Europa-Ebene vorantreiben. „Wie können wir europäische Industrien und die Wirtschaft stärken? Wo können wir Energiepolitik betreiben, zum Beispiel im Süden der EU? Und wo können wir hochtechnologisiertes Wirtschaften ermöglichen, zum Beispiel in Deutschland und Skandinavien? Solche Fragen soll das Modell angehen.“

„Wenn die ganze Welt es gewohnt ist, dass sie in Europa ihre Geschäfte machen kann, ohne Protektionismus und Beschränkungen, dann muss das auch reziprok für unsere Unternehmen insbesondere in China gelten“, betont der 43-Jährige. „Je stärker die europäische Union, desto mehr Macht und Einfluss haben wir in China und den USA.“

Wie die europäische Wirtschaftsstrategie konkret aussehen werde, hänge davon ab, wer Kommissionspräsident und Kommissar wird, und ob sie eine Affinität für das Thema mitbringen. „Offen ist ja auch, welche Position ich selbst haben werde“, so Ertug, der aktuell Koordinator der europäischen Sozialdemokraten für Transport- und Tourismuspolitik ist. „Womöglich habe ich in der nächsten Periode eine andere Rolle und dann mehr Hebel, den ich einsetzen kann, um die EU-Kommission aufzufordern, dass sie für eine europäische Industrie-Strategie tätig wird.“

Hier geht es zur Politik