Aussenansicht Es braucht eine positive Vision Europas Um neues Vertrauen der Bürger in die EU zu schaffen, muss sie offener, vielfältiger und bürgerfreundlicher werden.

Simon Strohmenger

Merken

Mail an die Redaktion Simon Strehmenger ist Pressesprecher Mehr Demokratie - Bayern.

Heute in einem Monat steht Europa eine Schicksalswahl bevor. Viele Bürger haben aber das Vertrauen in die EU verloren. Es braucht einen visionären Plan für Europa – und zwar bürgerschaftlich von unten.

Die EU befindet sich in der größten Krise seit ihrer Gründung: Erst die Finanzkrise, die zu einer Solidaritäts- und sozialen Krise wurde. Dann der Brexit. Die Angst vor grenzüberschreitenden Flüchtlingen. Eine Vertrauenskrise zwischen EU und Bevölkerung. Sowie der europaweite Aufstieg von Nationalisten und Rechtspopulisten, die wieder nationale Antworten auf globale Probleme propagieren. Erstmals liegt ein Scheitern in der Luft.

All dem gilt es eine positive Vision Europas entgegenzusetzen. Diese ist bisher aber nicht in Sicht – zumindest nicht von den politischen Eliten in Brüssel und den Hauptstädten Europas. Somit liegt es an uns, den Bürgern, Ideen für den Umbau des europäischen Hauses zu entwickeln. Es offener, vielfältiger und bürgerfreundlicher zu gestalten. Eine Demokratisierung der EU-Institutionen, wäre ein guter Anfang. Das Parlament braucht ein Initiativrecht. Eine echte Gewaltenteilung zwischen dem Parlament, der Kommission und den nationalen Regierungen müsste eingeführt werden. Dazu wäre eine Stärkung des Einflusses der Bürger notwendig.

Das europäische Haus ist aktuell jedoch ein Gebäude, das für uns Bürger kaum zu erreichen ist. Obwohl die EU tief in unser aller Alltag eingreift, fühlen sich die Betroffenen dabei oft nicht gehört oder gar ausgegrenzt (beste Beispiele sind die EU-Urheberrechtsreform und das Freihandelsabkommen CETA). Dies befeuert den Groll auf „die da oben, denen wir egal sind“.Hier ist ein massives Umdenken erforderlich. Denn es sind nicht Institutionen oder eine prosperierende Wirtschaft, die eine funktionierende Demokratie ausmachen, sondern wir, die Menschen, die sie mit Leben füllen. Was es braucht, ist das Gefühl, das Europa unser aller Projekt ist und nicht das von wenigen.

Es ist höchste Zeit eine europäische Verfassung zu entwickeln, die von uns allen mit verschiedenen Instrumenten der Bürgerbeteiligung gestaltet und am Ende per europaweiter Volksabstimmung verabschiedet wird. Es muss unser aller Verfassung sein und somit auch unser Europa. Ein Europa in dem der Mensch im Mittelpunkt steht. Lasst uns Europa gemeinsam gestalten. Mit allen, für alle.

Die Außenansicht gibt die subjektive Meinung des Autors wieder und nicht unbedingt die der Redaktion.

Hier lesen Sie weitere Nachrichten aus der Politik.

Weitere Außenansichten lesen Sie hier!