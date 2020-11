Aussenansicht Es geht um die Seele Bayerns Für Angela Inselkammer ist das Gastgewerbe mehr als systemrelevant, gerade in der trüben Winterzeit. Corona ändere das nicht.

Angela Inselkammer, Präsidentin des Bayerischen Hotel- und GaststättenverbandesInsel

Aying.Mit 44700 Erwerbstätigen allein in Bayern ist das bayerische Gastgewerbe nicht nur system-, sondern auch lebensrelevant. Gerade in der dunklen Jahreszeit ist es für die Menschen wichtig, dass sie Orte haben, an denen sie sich sicher treffen, gemeinsam lachen und auch hoffnungsvolle Momente erleben können. Bayerns Gastgeber schaffen diese sicheren Orte.

„Dass die Hygienekonzepte funktionieren, bestätigt auch das Robert Koch-Institut.“



Die Gastgeber haben gekämpft, wirksame Hygienekonzepte entwickelt, registrieren ihre Gäste, haben alles gegeben und mussten nun leider erneut unverschuldet schließen. Dass die Hygienekonzepte funktionieren, bestätigt auch das Robert Koch-Institut. So finden nach Aussagen des RKI nur 0,5 Prozent des Infektionsgeschehens in unseren Häusern statt. Das Gastgewerbe ist nicht Teil des Problems. Ganz im Gegenteil! Wir helfen bei der Nachverfolgung von Infektionswegen und schaffen organisierte Räume. Wir sind daher Teil der Lösung.

„Dieser Lockdown muss der Letzte sein.“



Gleichzeitig leben wir seit einem halben Jahr mit der Pandemie und wissen, wie man sich schützen kann. Wir haben dazugelernt. Dieser Lockdown muss der Letzte sein. Wir dürfen nicht leichtsinnig sein, müssen aber anfangen, mit dem Virus ein Stück mehr leben zu lernen. Dazu gehört auch, den sicheren Betrieb mit funktionierenden Hygienekonzepten aufrechtzuerhalten. Es darf keine pauschalen Schließungen des Gastgewerbes mehr geben! Es geht um Existenzen, um Arbeitsplätze, um die Seele Bayerns und um richtige und verhältnismäßige Maßnahmen.

Die alte Normalität, wie wir sie kennen, wird es so schnell nicht mehr geben und so müssen wir endlich anfangen zu lernen mit der neuen Normalität zu leben. Und zum Leben gehört die Freude, der Genuss und das Miteinander! Die Türen müssen offen bleiben. Wir brauchen den konstruktiven Dialog über eine langfristige Strategie und ergänzende Konzepte mit innovativen und neuen Bausteinen wie Schnelltests oder Möglichkeiten der Luftdesinfektion, um Veranstaltungen noch sicherer zu ermöglichen. Die Novemberhilfen müssen für alle Betriebe schnell und unbürokratisch kommen. Ein wesentlicher Punkt ist die Entfristung der Mehrwertsteuersenkung unter Einbezug der Getränke. Entschlossene Reform- und Rettungsmaßnahmen sind genauso wichtig wie entschlossenes Handeln bei der Bekämpfung der Pandemie. 72 Prozent der Betriebe sehen sich in ihrer Existenz gefährdet. Es steht viel auf dem Spiel.