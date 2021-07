Aussenansicht Es ist Zeit: Abrüstung jetzt Geist der Entspannungspolitik: Nicht die Ausgaben für Rüstung müssen wachsen, sondern die Bereitschaft, aufeinander zuzugehen

Dr. Lars Pohlmeier

Dr. Lars Pohlmeier ist Arzt und Aktivist.

Berlin.Ein Atomkrieg darf niemals geführt werden, da er nicht gewonnen werden kann. Dies bekräftigten US-Präsident Joe Biden und der russische Präsident Wladimir Putin auf ihrem Treffen in Genf Mitte Juni in ihrer „Gemeinsamen Mitteilung zur Strategischen Stabilität“.

Das war ein gutes und notwendiges Bekenntnis. Denn die Realität der beiden Staaten, die fast 95 Prozent aller Atomwaffen weltweit besitzen, sieht anders aus. Denn die Atomwaffenstaaten investierten 2020 die Rekordsumme von etwa 72 Milliarden US-Dollar in die Instandhaltung und Aufrüstung ihrer Arsenale. Vor allem die USA sind immer wieder Treiber atomarer Aufrüstung. Jetzt ist deshalb die Stunde, konkrete Abrüstungsmaßnahmen zu vereinbaren.

Katastrophale humanitäre Folgen

Die USA und Russland müssen die Bedeutung katastrophaler humanitären Folgen von Atomwaffen endlich anerkennen und die Rolle der Massenvernichtungswaffen in ihren strategischen Planungen überwinden. Dialog und Kooperation zwischen den Präsidenten sind jetzt umso wichtiger. Statt den neuen UN-Verbotsvertrag von Atomwaffen zu boykottieren, müssen die Voraussetzungen für eine Teilnahme auf Nato- und Atomwaffenstaaten-Ebene geschaffen werden.

Für uns selbst gilt: Die Bundesregierung und die EU sind aufgerufen, zu einer Politik des friedlichen Ausgleichs und der guten Nachbarschaft mit Russland zurückzukehren, wie sie Willy Brandt einst erfolgreich vorangetrieben hat.

Am 22. Juni jährte sich der Überfall Nazi-Deutschlands auf die Sowjetunion zum 80. Mal. Der Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion kostete etwa 27 Millionen sowjetischen Bürgern das Leben und verwüstete weite Teile des Landes.

Anerkennung gemeinsamer Prinzipien

In seiner Rede zum 80. Jahrestag hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an den Geist von Helsinki erinnert: „Es gab vor Jahrzehnten, trotz Spannungen und Blockkonfrontation, auch einen anderen Geist, auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs. (…) Inmitten der gegenseitigen Drohung mit nuklearer Vernichtung entstand ein Prozess, der durch Anerkennung gemeinsamer Prinzipien und durch Zusammenarbeit einen neuen Krieg vermeiden wollte und vermeiden half.“ An diesen Geist der Entspannungspolitik gilt es anzuknüpfen: Nicht die Ausgaben für Rüstung müssen wachsen, sondern die Bereitschaft, aufeinander zuzugehen.





Der Autor dieser Außenansicht, Dr. Lars Pohlmeier, ist Co-Vorsitzender der Internationalen Ärzt*innen für die Verhütung des Atomkrieges (IPPNW).

