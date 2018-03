Es lebe der Unterschied

Die gierigen Reichen, die überheblichen Politiker und die vergessenen Armen – der Reflex funktionierte wieder einmal tadellos, als Jens Spahn sich dieser Tage zu Hartz IV äußerte. Hartz IV sei nicht Armut, sondern die Antwort des Sozialstaats auf Armut, sagte der Bundesgesundheitsminister, und noch einiges mehr. Aber das wurde schon nicht mehr gehört. Verbandsvertreter und Politiker reihum schrien auf und schleiften Spahn auf der Grundlage komplett entstellter Äußerungen durch die Manege des Polit-Talk-Zirkus. „Wer in diesen Zeiten derart kaltherzig und abgehoben über die Armen und Schwachen in dieser Gesellschaft redet, sollte von sich aus auf das Ministeramt verzichten“, preschte die Linke im Bundestag vor.

Kaltherzig und abgehoben? „Hartz IV sichert die Grundbedürfnisse, nicht mehr.“ An dieser Aussage von Jens Spahn ist nichts falsch. „Deutschland hat ein soziales Sicherungssystem auf hohem Niveau mit Zugang für alle.“ Auch diesen Satz des Ministers muss man unterschreiben. Deutschland gibt pro Jahr mehr als 30 Milliarden Milliarden Euro für Sozialhilfe aus. Mehr als 20 Milliarden Euro fließen an Bezieher von Hartz IV. Die Sozialausgaben marschieren, in Summe, stramm auf die Marke „1 Billion“ zu.

Arbeit wird in manchen Fällen sogar bestraft

Gerecht ist nicht: allen das Gleiche, sondern jedem das Seine, sagen die Philosophen der Antike. Leistung muss sich lohnen, hieß der CDU-Kampfslogan 1982. Die meisten Deutschen stimmen dem Prinzip zu. Deshalb gibt es das Lohnabstandsgebot. Vollzeit-Arbeitnehmer sollen netto mehr haben als den Sozialhilfe-Satz. In der Realität verflacht der Abstand aber. Arbeit wird sogar bestraft. Ein Hartz IV-Bezieher, der seine Erwerbstätigkeit ausweitet, kann am Ende weniger als zuvor im Geldbeutel haben.

Rund sechs Millionen Menschen bekommen staatliche Unterstützung, davon sind 1,3 Millionen Langzeitarbeitslose. Sie brauchen Grundhilfe – und sie bekommen sie auch. Die allermeisten Deutschen aber managen ihr Leben in Eigenverantwortung. Sie erarbeiten sich den Lebensunterhalt oder geben als Unternehmer sogar anderen die Möglichkeit dazu. Wir erleben einen beispiellosen Beschäftigungsaufschwung. In der Oberpfalz liegt die Arbeitslosenquote aktuell bei rund 2,6 Prozent. Dank Hartz IV sank die Zahl der Arbeitslosen von fünf Millionen (2005) auf 2,5 Millionen. Das ficht aber Politiker wie Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) nicht an, der gerade ein neues Grundeinkommen fordert und das Aus für Hartz IV. Nicht zu Ende gedacht sind auch Forderungen der Wohlfahrtsverbände. 30 Prozent höhere Regelsätze würden den Anreiz zu Arbeit ersticken und die Bezieher in der Sozialleistungsfalle halten.

Der Staat greift beherzt zu

Es wird Zeit, den Mittelbau der Gesellschaft in den Fokus zu nehmen. Er wird beherzt abkassiert und ansonsten wenig berücksichtigt. Vom Brutto bleibt ihm zu wenig Netto, denn kaum ein anderer Staat langt bei Steuern und Abgaben so ungeniert zu. Und vom Netto schafft es kaum noch Geld auf die hohe Kante, denn das Leben, vor allem in den Städten, ist teuer und erschwinglicher Wohnraum fehlt.

Statt Spitzenverdienern auf die Schultern zu klopfen, weil das oberste Zehntel ja mehr als die Hälfte des Einkommensteuer-Aufkommens beiträgt, werden die Reichen unter Generalverdacht gestellt und gebasht. In geradezu freudiger Empörung stürzt man sich auf überzogene Managergehälter. Dass gekappte Boni, die ja die Konzerne zahlen, den sechs Millionen Bedürftigen nicht helfen würden – egal.

Natürlich: Man kann, wie es Armutsforscher Christoph Butterwegge tut, auf die Rentnerin zoomen, die als Abendbrot „im Dunkeln ein Glas Milch“ trinkt. Was der Debatte aber fehlt, sind nicht empathisch aufgepumpte Trauerreden, sondern der sachliche Blick darauf, wie ineffizient und kontraproduktiv der Bund mit all dem Geld umgeht, das die arbeitende Bevölkerung verdient.