Russische Invasion EU finanziert weitere Waffenlieferungen an die Ukraine Kiew hatte zuletzt immer wieder auf die Lieferung von Waffen gedrängt. Nun kündigt Brüssel an, weitere 500 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen.

dpa

Mail an die Redaktion Die EU will weitere Waffenlieferungen an die Ukraine finanzieren. Foto: Jean-Francois Badias/Jean-Francois Badias/AP/dpa

Brüssel.Die EU wird weitere 500 Millionen Euro für die Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die ukrainischen Streitkräfte zur Verfügung stellen. Das kündigte der Rat der EU-Mitgliedssaaten am Mittwoch in Brüssel an.