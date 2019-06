EU EU-Komission: Tusk will Sozialdemokraten Der Ratschef hat erstmals ein Personalpaket vorgelegt. Es gilt als Ausgangspunkt für die Verhandlungen am Sonntagabend.

Donald Tusk schlägt vor, einen Sozialdemokraten als Kommissionspräsident einzusetzen. Foto: Olivier Hoslet/dpa

Brüssel.EU-Ratschef Donald Tusk hat erstmals ein mögliches Personalpaket für die EU-Spitzenposten vorgelegt:

Demnach soll der Posten des EU-Kommissionschefs nicht an den CSU-Politiker Manfred Weber, sondern an einen Sozialdemokraten gehen. Das sei der Ausgangspunkt der Verhandlungen vor dem EU-Sondergipfel am Sonntagabend, sagten EU-Abgeordnete nach einem Treffen mit Tusk.