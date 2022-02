Ukraine EU-Ratspräsident beruft Sondergipfel ein Am Donnerstag beraten die Staats- und Regierungschefs über den Ukraine-Konflikt. Aktuelle Entwicklungen im Newsblog.

Brüssel.Angesichts der Eskalation im Ukraine-Konflikt hat EU-Ratspräsident Charles Michel einen Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs einberufen. Das Treffen in Brüssel werde an diesem Donnerstag um 20 Uhr beginnen, hieß es in dem am Mittwoch veröffentlichten Einladungsschreiben des Belgiers. (dpa)