EU übt Schulterschluss mit London

Mail an die Redaktion Theresa May und Angela Merkel (rechts) auf dem EU-Gipfel Foto: Francois Lenoir/afp

Brüssel.Trotz aller Differenzen beim Brexit demonstrieren die EU und Großbritannien einen erstaunlichen Schulterschluss im Angesicht internationaler Krisen. Einig forderten sie am Freitag beim EU-Gipfel von Präsident Donald Trump dauerhafte Ausnahmen von den US-Strafzöllen auf Stahl und Aluminium. Zudem stellten sich die EU-Partner nach dem Giftanschlag in Salisbury gemeinsam mit Großbritannien gegen Russland. Der nächste Zwist zwischen Brüssel und London ist allerdings absehbar, denn die Gesprächen über den britischen EU-Austritt gehen nun in die schwierigste Phase.

Merkel: Wir stehen zusammen

Dabei wollen die 27 bleibenden Länder ihrerseits eng beieinander bleiben, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Abschluss des EU-Gipfels sagte. „Wir werden uns hier nicht auseinanderdividieren lassen“, betonte sie.

Die 27 einigten sich dann auch ohne Großbritannien darauf, dem 2019 scheidenden Mitglied für die Zeit nach dem Brexit nur ein herkömmliches Freihandelsabkommen anzubieten - weit weniger als von Premierministerin Theresa May gewünscht. Mehr sei nicht möglich, weil Großbritannien aus dem gemeinsamen Binnenmarkt und der Zollunion austreten wolle, heißt es in den Leitlinien für die nächste Brexit-Verhandlungsetappe. May hofft dagegen auf eine beispiellos enge und umfassende Partnerschaft mit der EU - „die mehr Sektoren abdeckt und eine weitergehende Kooperation bedeutet als jedes Freihandelsabkommen heute weltweit“, wie sie zuletzt sagte. Sie schlägt vor, dass zumindest einzelne Branchen die EU-Regeln weiter einhalten und damit faktisch eine Brücke zum Binnenmarkt erhalten. Für die EU ist das nicht akzeptabel.

Übergangsphase bis Ende 2020

Ob und wie der Widerspruch aufgelöst werden kann, wird der heikelste Punkt bei den Brexit-Verhandlungen, die schon im Oktober in ein Austrittsabkommen münden sollen. Die Stimmung ist aber etwas besser, seit vor einigen Tagen die Einigung auf eine Übergangsphase bis Ende 2020 gelang. May sprach von erheblichen Fortschritten und sagte, sie hoffe auf eine neue Dynamik: „Ich glaube, wir nähern uns dem im Geiste der Kooperation, im Geiste der Einigkeit für die Zukunft.“

Tatsächlich zogen die derzeit noch 28 EU-Partner bei mehreren Themen geschlossen an einem Strang. Im Fall des Giftanschlags auf den ehemaligen Doppelagenten Sergej Skripal in Salisbury überzeugte May die übrigen EU-Länder von der britischen Auffassung, dass sehr wahrscheinlich Russland dahinter stecke. Es gebe keine andere plausible Erklärung, heißt es im Abschlusspapier des Gipfels.

Die EU rief ihren Botschafter aus Moskau zu Konsultationen zurück nach Brüssel, und mehrere Staaten planen weitere Konsequenzen, darunter auch Deutschland und Frankreich. „Wir wollen uns koordinieren in unseren Reaktionen“, sagte Merkel.

EU-Angebot zu Brexit Freihandelsabkommen: Die Europäische Union bietet Großbritannien nach dem Brexit offiziell nur ein herkömmliches Freihandelsabkommen an – weit weniger, als von London gewünscht. Diese Position billigten die 27 bleibenden EU-Länder am Freitag. Mehr sei nicht möglich, weil Großbritannien aus dem Binnenmarkt und der Zollunion austreten wolle, heißt es in den Leitlinien für die nächste Brexit-Verhandlungsetappe.

May: Premierministerin Theresa May hofft dagegen auf eine beispiellos enge und umfassende Partnerschaft mit der EU. In Brüssel lobte sie die „erheblichen Fortschritte“ bei den Verhandlungen in den vergangenen Tagen und sagte, sie hoffe auf eine neue Dynamik.

Plan: Der Brexit ist für Ende März 2019 geplant. Danach soll eine knapp zweijährige Übergangsfrist bis Ende 2020 folgen, in der sich praktisch nichts ändert. In den nächsten Monaten soll nun besprochen werden, wie es ab 2021 weiter geht. Im Oktober soll ein Austrittsabkommen stehen, das Eckpunkte für die künftigen Beziehungen enthalten soll.

Streit um Schutzzölle geht weiter

Auch US-Präsident Trump boten die 28 Partner im Streit um die Schutzzölle gemeinsam die Stirn und verlangten dauerhafte Ausnahmen für die gesamte EU. Trump hatte in allerletzter Minute vor Inkrafttreten der Zölle der EU eine Schonzeit bis 1. Mai gewährt und will in der Zeit verhandeln. Die EU hält eine Einigung in der kurzen Zeit aber für unrealistisch, wie Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sagte. Für den Notfall steht immer noch die Drohung mit EU-Gegenmaßnahmen im Raum. Merkel mahnte aber, man müsse eine „Spirale“ verhindern, bei der am Ende alle Verlierer seien.

Auf Konfrontationskurs gingen die EU-Länder gemeinsam auch zur Türkei – und das kurz vor einem EU-Türkei-Treffen im bulgarischen Warna. Sie machten der Türkei Vorwürfe im Zusammenhang mit der Erdgassuche im Mittelmeer vor Zypern und der Inhaftierung von EU-Bürgern. (dpa)

