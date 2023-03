Russische Invasion EU und USA wollen Unterstützer Russlands ins Visier nehmen Nach einem Treffen in Washington kündigten US-Präsident Joe Biden und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen weitere Maßnahmen zum Beistand der Ukraine an.

dpa

Merken

Mail an die Redaktion EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und US-Präsident Joe Biden wollen verstärkte Schritte gegen Unterstützer Russlands unternehmen. Foto: Andrew Harnik/Andrew Harnik/AP/dpa

Washington.Die Europäische Union und die USA wollen verstärkt gegen Unterstützer des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine vorgehen.

„Wir unternehmen gemeinsam neue Schritte, um weitere Akteure in Drittländern auf der ganzen Welt ins Visier zu nehmen, um die Unterstützung des russischen Krieges aus jedem Winkel der Welt zu unterbinden, in dem sie festgestellt wird“, kündigten US-Präsident Joe Biden und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gestern nach einem Treffen im Weißen Haus in einer gemeinsamen Mitteilung an. Der Fokus liege darauf, die Umgehung von Sanktionen durch Russland zu verhindern, sagte von der Leyen während einer kurzen Presseerklärung vor dem Weißen Haus.

Konkrete Maßnahmen bleiben offen

Man arbeite im Gleichschritt, um russische Einnahmen einzuschränken und gleichzeitig die Energieversorgung in Schwellen- und Entwicklungsländern sicherzustellen, hieß es in der gemeinsamen Mitteilung weiter.

Konkrete Maßnahmen wurden zunächst nicht genannt. Explizit erwähnt wurde auch nicht China. Gegen das Land erwägen sowohl die EU und als die USA Sanktionen, sollte sich bestätigen, dass das Land Russland mit Waffenlieferungen unterstützt. Gegen in China ansässige Unternehmen wurden bereits in der Vergangenheit Sanktionen verhängt.