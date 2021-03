Meinung Europa bringt nichts zuwege Nach zehn Jahren ist kein Ende des Syrien-Krieges in Sicht. Europa trägt dabei eine Mitschuld, meint der Autor.

Martin Bröckelmann-Simon

Merken

Mail an die Redaktion Martin Bröckelmann-Simon ist Sozialwissenschaftler und meint, Europa müsse aus seiner Rat- und Tatenlosigkeit heraustreten. Foto: ./.

Damaskus.Über eine halbe Million Tote, mehr als zwölf Millionen Geflüchtete – und auch zehn Jahre nach Beginn des Syrien-Kriegs ist ein Ende der gewaltsamen Auseinandersetzungen im Mittleren Osten nicht in Sicht. Im Gegenteil: Das Leid der Menschen ist unermesslich, ein menschenwürdiges Leben in vielen Regionen weiterhin nicht möglich.

Auf der Suche nach Lösungen für den blutigen Konflikt bleibt festzustellen, dass weder die Europäische Union, noch die USA es bislang geschafft haben, zu Syrien geopolitisch eine Position zu finden, die eine echte Friedensperspektive eröffnet hätte.

Kein Plan B

Sehr früh hat der Westen sich auf die Strategie „Keine Zukunft mit Assad“ festgelegt. Als diese Marschrichtung scheiterte und der Diktator aus Damaskus sogar wieder politisch Oberwasser gewann, hatte man keine Alternative in petto. Es zeigt sich, dass Europa als „Friedensmacht“ derzeit kaum etwas bewirkt.

Die Unfähigkeit Europas, aber auch der mangelnde politische Wille anderer Akteure und gesellschaftlicher Kräfte in Ländern wie Russland, Türkei, Saudi-Arabien, Iran etc., dem Syrien-Krieg konstruktive und realistische Friedens-Szenarien entgegenzustellen, hat weitreichende Folgen: Sie zieht eine beispiellose humanitäre Notsituation nach sich, die angesichts der sich daraus ergebenden Flüchtlingskrise unseren Kontinent 2016 zum umstrittenen Abkommen mit der Türkei führte. Heute wissen wir, dass der Flüchtlingsdeal mit Ankara dem dortigen Machthaber Recep Tayipp Erdogan zu erheblichem Erpressungspotenzial gegenüber der EU verholfen und die Probleme überdies kaum gelöst hat – erkennbar an der dramatischen Lage der Flüchtlinge in Griechenland, auf dem Balkan und anderswo.

Die Schuld der Großmächte

Heißt: Weil Europa und andere Großmächte keine tauglichen Antworten auf den Syrien-Krieg finden, werden humanitäre Interventionen erst nötig, bei gleichzeitiger Verschlechterung der Lage der Betroffenen und einer Schwächung des Flüchtlingsschutzes insgesamt. Erkennbar unter anderem an der zwischenzeitlichen Aussetzung der Aufnahme von Asylbewerbern in Griechenland, was gegen die Genfer Konvention verstieß, durch die EU aber weder sanktioniert, noch kommentiert wurde. Aktuell bleibt, was die gesamte EU betrifft, der Eindruck weitreichender Ratlosigkeit.