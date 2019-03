Leitartikel Europa ganz fest im Visier Schaumgebremst verliefen die Auftritte der Parteien am Aschermittwoch. Im Mai wird entschieden, ob Europa zusammenrückt.

Reinhard Zweigler

Im Mai könnte es um die Zukunft Europas gehen.

Berlin-Korrespondent Reinhard Zweigler

Berlin.Politischer Kehraus in Niederbayern: In den Hochburgen der Aschermittwochs-Gaudi verliefen die Auftritte der bayerischen oder der zugereisten politischen Prominenz heuer ziemlich schaumgebremst. Nicht dass man mit der politischen Konkurrenz pfleglicher umging, nein, es wurde attackiert und angegriffen wie eh und je. Zugleich jedoch wurde die letzte Zuspitzung, der Tiefschlag unter des Gegners Gürtel weitgehend vermieden.

Das mag daran liegen, dass die große Luft nach der Landtagswahl erst einmal raus ist. Doch noch mehr könnte das zum Polit-Aschermittwoch gewohnte Haudrauf gedämpft worden sein, weil alle Europa im Visier haben. Allerdings wollen die einen die Festung EU sturmreif schießen, während die anderen die Union der Europäer festigen, voranbringen wollen.

Die politische Landschaft teilt sich klar

Auch der gestrige Aschermittwoch in Niederbayern hat gezeigt, dass sich die politische Landschaft, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, ziemlich klar teilt: einerseits in die EU-Verfechter und andererseits die EU-Zerstörer. Die Sorge um das Schicksal dieser Union in einer ziemlich unberechenbaren Welt bürdet allen Beteiligten einen großen Rucksack an Verantwortung auf.

Das britische Brexit-Chaos führt zudem allen vor Augen, wie rasch das eigentlich feste Fundament der EU erschüttert werden kann. Die europäischen Fliehkräfte, weg von Brüssel und Straßburg hin zu neuen Nationalismen, werden beileibe nicht nur von britischen Tories geschürt, sondern auch von französischen, italienischen, polnischen, ungarischen EU-Gegnern.

„Bei der CSU gab es in Passau diesmal eine Art Arbeitsteilung zwischen Weber und Söder: guter Bulle, böser Bulle.“



In Deutschland hat diese Rolle die AfD übernommen. Wenngleich sich die einstigen Euro-Kritiker gestern in Osterhofen alle Mühe gaben, den „Dexit“ – Deutschlands Austritt aus der EU – nicht an die große Glocke zu hängen. Dabei ist dies die Stoßrichtung der AfD.

Bei der CSU in Passau gab es diesmal eine Art Arbeitsteilung bei den beiden Hauptrednern nach dem Motto: guter Bulle, böser Bulle. Den Part des eindringlichen Mahners für die europäische Sache übernahm dabei der Spitzenkandidat der Unions-Parteienfamilie (EVP), Manfred Weber, was nicht überraschend kam. Der Niederbayer ist schon von seinem Naturell her kein Haudrauf, wie das der große Mann der CSU und Landesvater Markus Söder gern mal ist. Vom mächtigen Schatten des ungarischen Nationalisten Viktor Orban, dessen Fidesz-Partei der EVP wie ein Mühlstein um den Hals hängt, konnte sich Weber bislang jedoch noch nicht befreien.

Grenzpolizei brachte nur mickriges Ergebnis

Söder wiederum hat alle Mühe, zur AfD übergelaufene einstige CSU-Stammwähler zurückzuholen. Die im Freistaat ziemlich verzwergte SPD konnte in Gestalt ihrer EU-Spitzenkandidatin Katarina Barley jedenfalls genüsslich darauf verweisen, dass der mit gigantischem Aufwand betriebene Einsatz der bayerischen Grenzpolizei nur ein mickriges Ergebnis erbrachte. Gerade mal elf Flüchtlinge wurden an der Grenze nach Österreich zurückgeschickt. Das Theater, das Horst Seehofer im vorigen Jahr um Zurückweisungen veranstaltet hatte, steht in keinem Verhältnis zum Ergebnis.

Der Auftritt des Freie-Wähler-Chefs Hubert Aiwanger unterschied sich indes deutlich von dem im Jahr zuvor. Für den Wirtschaftsminister, inzwischen in Söders Kabinettsdisziplin eingebunden, sind die Grünen zum erklärten Lieblingsgegner geworden. Der Niederbayer wehrt sich nach Kräften dagegen, dass seiner Partei nicht das gleiche Schicksal widerfährt wie einst dem CSU-Juniorpartner FDP. Die war nach fünf Jahren in Seehofers Kabinett sang- und klanglos aus dem Landtag geflogen. Die liberale EU-Spitzenkandidatin Nicola Beer brachte es in Dingolfing auf den Punkt: Europa ist zu wichtig, um es den Populisten zu überlassen.

