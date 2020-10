Aussenansicht Europa versagt in Moria Die EU muss sichere, legale Migration ermöglichen. Das geht nur über faire Verfahren, und mit dem Willen, Krisen anzugehen.

Von Jonas Wipfler, Referent für Flucht und Migration bei Misereor

Regensburg.Im Jahr 2012 hat die Europäische Union den Friedensnobelpreis erhalten. 2013 hat der Papst auf Lampedusa mit den biblischen Worten: „Bruder, wo bist du?“ die Schrecken für Migranten auf dem Mittelmeer gegeißelt. Im September 2020 sind die Schrecken noch da. Aber niemand würde der EU derzeit einen Nobelpreis verleihen wollen. Jüngst stand das Lager von Moria in Flammen. Aber Moria ist nur ein sehr bitterer Teil einer größeren Geschichte. Im Jahr 2020 gibt es Länder in Europa, die Menschen anklagen, weil sie auf dem Mittelmeer Leben retten. Es gibt die unmenschlichen Flüchtlingslager in Libyen, von denen wir wissen, und in die die EU mit Steuergeld aus Europa Schutzbedürftige durch die libysche Küstenwache zurückschleppen lässt. Es gab schon 2008 ein völlig unhaltbares Lager in Mauretanien, in dem Migranten mit Hilfe der EU aufgehalten wurden, und es gibt die Lager in Marokko an der EU-Außengrenze, die alle paar Wochen nachts von dortigen Sicherheitskräften mit Billigung der EU dem Erdboden gleich gemacht werden. Solche Beispiele könnte man noch einige mehr nennen.

Flüchtlinge unwürdig behandelt

Menschen, die in Europa einen Kontinent sehen, der für Menschenrechte und Chancen steht, wird nicht überall, aber doch sehr oft mit Stacheldraht, Mauern, verschleppten Verfahren, unsicherer Unterkunft und Ablehnung begegnet. Als überzeugter Europäer und Christ trage ich dennoch die Hoffnung in mir, dass Europa seine Zukunft anders, offener und liberaler gestaltet. Deswegen kann ich nicht akzeptieren, dass Flüchtlinge von Europa in Lagern wie Moria so unwürdig behandelt werden. Dass dort eine unhaltbare Situation für die Betroffenen bewusst akzeptiert oder gar geschaffen wird. Und dass Deutschland dann die Umsiedlung eines kleinen Teils der Flüchtlinge als Erfolg verkauft, obwohl man inklusive der EU mit der eigenen Unfähigkeit zu gemeinsamen Lösungen ein Teil des Problems ist.

Der Erfolg europäischer Migrationspolitik wird zu oft allein auf die Außengrenzen beschränkt. Das Ziel muss sein, unsichere, irreguläre Migration in sichere, legale Migration zu überführen. Das geht nur über faire, geordnete Verfahren, und es sind auch Angebote von Europa notwendig und der Wille, Konflikte und Krisen in der Nachbarschaft wirklich anzugehen. Seit 2011 tobt in Syrien Krieg – das war das Jahr, bevor die EU den Nobelpreis erhielt.