„Neue Aufgaben“ Ex-DGB-Chef Reiner Hoffmann arbeitet künftig als Politikberater von Mareike Kürschner

Mail an die Redaktion Ex-DGB-Chef Reiner Hoffmann spricht bei einer Veranstaltung zum Equal Pay Day am Brandenburger Tor. Foto: Paul Zinken/dpa

Der ehemalige Gewerkschaftsführer Reiner Hoffmann wechselt in die Politikberatung. Künftig wird der langjährige Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) für das europäische Beratungsunternehmen Rud Pedersen tätig sein, wie die Mediengruppe Bayern am Mittwoch erfuhr.

Die Firma nehme „einen führenden Platz in der europäischen Politikberatung ein, und ist somit ein idealer Ausgangspunkt für neue Aufgaben“, sagte der 67-Jährige über seine Rolle. „Themen, wie eine sozialgerechte und klimaneutrale Transformation oder nachhaltige globale Lieferketten liegen mir seit Jahren am Herzen und ich will meine Expertise unter anderem in diesen Bereichen anbieten.”

Rud Pedersen bestätigte die Personalie gegenüber der Mediengruppe Bayern. Hoffmann „stand als DGB-Chef jahrelang im Mittelpunkt der größten Transformationen der deutschen Wirtschaft seit mehr als einer Generation“, erklärte der Gründer der Beratungsfirma, Morten Rud Pedersen. Er bringe daher eine „einmalige Perspektive“ für das Unternehmen und dessen Kunden mit.

Hoffmann war zwischen Mai 2014 und Mai dieses Jahres Vorsitzender des DGB und schied aus Altersgründen aus dem Amt aus. Zu seiner Verabschiedung kam auch Altkanzlerin Angela Merkel (CDU), die dort ihre erste Rede nach dem Ende ihrer Regierungszeit hielt. Beide verbindet eine lange politische Bekanntschaft.