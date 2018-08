UN Ex-UN-Generalsekretär Annan ist tot Kofi Annan, früherer UN-Generalsekretär und Friedensnobelpreisträger ist gestorben. Er hatte eine Krankheit.

Der ehemalige UN-Generalsekretär Kofi Annan im November 2017 bei einer Veranstaltung in Mailand. Foto: Luca Bruno/AP

Genf.Kofi Annan ist tot. Der frühere UN-Generalsekretär und Friedensnobelpreisträger aus Ghana ist am Samstagmorgen im Alter von 80 Jahren verstorben. Nach Angaben seiner Stiftung verstarb Annan nach kurzer Krankheit. Seine Frau und seine Kinder seien in den letzten Tagen bei ihm gewesen.

Von 1997 bis Dezember 2006 leitete der gelernte Volks- und Betriebswirt aus Ghana das UN-Hauptquartier am New Yorker East River. Im Oktober 2001 erhielt Annan zusammen mit der Organisation den Friedensnobelpreis.

In seine Amtszeit als oberster UN-Diplomat fielen die Terroranschläge vom 11. September 2001 in den Vereinigten Staaten, die Kriege in Afghanistan, im Irak und im Sudan sowie viele weitere lokale Konflikte in Afrika, Zentralasien und dem Nahen Osten. Die angestrebte Reform der Vereinten Nationen blieb in Ansätzen stecken.

Der Häuptlingssohn wurde am 8. April 1938 in Kumasi an der Goldküste geboren. In der Sprache seines Fante-Stamms im Westen Ghanas bedeutet Kofi „Freitag“. Rund ein halbes Jahrhundert stand Annan im Dienst der Vereinten Nationen. Seit 1962 führten ihn seine Tätigkeiten unter anderem nach Addis Abeba, Kairo und Genf.

