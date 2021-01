Kriminalität Explosion - Ermittler sehen politischen Hintergrund

Auf ein Wohnhaus in Eisenach ist ein Anschlag verübt worden. Nach Angaben der Polizei detonierten am frühen Montagmorgen offenbar Sprengsätze vor und oder in dem Gebäude. Verletzt wurde niemand. Der genaue Hintergrund ist unklar.