Soziales Faire Rente bleibt eine Dauerbaustelle Die Koalition hat sich auf ein stabiles Rentenniveau bis 2025 geeinigt. Doch alle wissen: Danach wird es schwierig.

Von Reinhard Zweigler

Merken

Mail an die Redaktion Die Rente ist sicher, sagte einmal der damalige Bundesarbeitsminister Norbert Blüm. Sicher ist aber bisher nur, dass sie eine Herausforderung für die Politik ist. Foto: Jens Wolf/dpa

Ein Kinderfahrrad, dem das Rentenpaket symbolisch aufgeladen wurde: Mit dieser Aktion protestierte die arbeitgebernahe Stiftung Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) kürzlich vor dem Kanzleramt. Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Berlin.Mit einem kleinen blauen Kinderfahrrad, auf dessen Gepäckträger ein riesiges rotbraunes „Rentenpaket“ geschnürt wurde, protestiert die arbeitgebernahe Stiftung Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) kürzlich vor dem Kanzleramt. Drinnen haben sich die Spitzen der schwarz-roten Koalition gerade auf ein Maßnahmepaket zur Rentenpolitik geeinigt. Bis zum Jahr 2025 soll damit das Rentenniveau - das Verhältnis zwischen Durchschnittslohn und durchschnittlichem Altersgeld - bei 48 Prozent festgezurrt sowie die Rentenbeiträge bei höchstens 20 Prozent des Einkommens begrenzt werden. Derzeit liegt der Satz bei 18,6 Prozent. Die gute Miene von Sozialminister Hubertus Heil (SPD) bei der Verkündung des Rentenpakets täuscht allerdings darüber hinweg, dass erst nach dem Jahr 2025 die Lage der Rentenversicherung richtig schwierig werden wird. Dann rücken nämlich nach und nach die geburtenstarken Jahrgänge, die sogenannten Babyboomer aus den 50er und 60er Jahren, in den Ruhestand. Das Problem dabei ist, dass diese Generation weniger Kinder hat als vorige. Das Verhältnis von Beitragszahlern, die in das Umlagesystem der gesetzlichen Rentenversicherung einzahlen, zu Rentenbeziehern lag in den 50er Jahren bei vier bis fünf zu eins. Doch schon bald werden nur noch zwei Beitragszahler für einen Rentner einzahlen. Ab 2040 könnte jeder Beitragszahler „seinen“ Rentner haben. Der demografische Faktor schlägt unerbittlich zu.

Sorgen vor der Altersarmut



Kein Wunder, dass viele Menschen daran zweifeln, ob sie im Alter überhaupt noch eine Rente bekommen, von der sie gut leben können. Ulrike Mascher, Vorsitzende des Sozialverbandes VdK in Bayern, macht darauf aufmerksam, dass Altersarmut nicht erst ein Problem der Zukunft, sondern bereits heute Realität ist. Die sogenannte Armutsgefährdungsquote, vor allem wegen geringen Einkommens, beträgt im Freistaat 11,6 Prozent. Sogar jeder vierten Frau – 24,5 Prozent – droht im Alter nur eine Mini-Rente beziehungsweise die Grundsicherung vom Sozialamt. Dass die Rente im derzeitigen Landtagswahlkampf allerdings kaum eine Rolle spielt, ärgert Mascher, einstige Staatssekretärin im Bundessozialministerium. Sie plädiert für eine „angemessene Grundsicherung“ im Alter, die aus einem Festbetrag sowie einem Mietzuschuss bestehen sollte. Damit sich niemand vor Armut im Alter Sorgen machen müsse, sagt sie.

Heil kennt die Zweifel am Rentensystem und versucht, sie zu zerstreuen. Mit den nunmehr eingezogenen „zwei Sicherungslinien“ – Rentenniveau und Beitragshöhe – werde die Altersversorgung „stabil und zuverlässig“ ausgestaltet, versichert er. Und er stellt in Aussicht, dass der jetzige Zuschuss des Bundes an die gesetzliche Rentenkasse von 91 Milliarden Euro steigen werde. Bis 2021 könnten es glatt zwölf Milliarden Euro mehr werden. Das entspräche einer Steigerung von 13 Prozent in vier Jahren. Erstmals würde die 100 Milliarden-Euro-Marke beim Rentenzuschuss geknackt. Das ist der mit Abstand der größte Ausgabenposten des Bundeshaushalts.

Allerdings, so erklärt die Rentenversicherung, seien diese staatlichen Zuschüsse keine Subventionen, sondern deckten vor allem „gesamtgesellschaftliche Aufgaben ab“, etwa über 40 Milliarden für Witwen(r)renten, rund 18 Milliarden für Erwerbsminderungsrenten oder für Rehabilitationsmaßnahmen über sechs Milliarden Euro. Von den rund 286 Milliarden Euro, die zuletzt pro Jahr durch die Rentenkasse flossen, waren rund 200 Milliarden für die Altersrenten bestimmt. Heil hat jetzt nicht nur einen höheren Bundeszuschuss für die nächsten Jahre angekündigt, sondern auch einen „Demografiefonds“, eine Art „Notgroschen“ von etwa acht Milliarden Euro, der nach und nach aufgebaut werden soll. Auf diesen Fonds würde zugegriffen, um das Rentenniveau und Beiträge stabilisieren zu können, wenn die Konjunktur mal nicht so gut laufen sollte wie derzeit.

„Heute über ein garantiertes Rentenniveau bis 2040 zu diskutieren, ohne die Ergebnis der Rentenkommission abzuwarten, ist reine Effekthascherei.“ Peter Aumer (CSU), Regensburger Bundestagsabgeordneter



Der heftige Streit in der Koalition um die Rentenpolitik dreht sich allerdings nicht um die Zeit bis 2025, sondern reicht darüber hinaus bis ins Jahr 2040. Losgetreten hat ihn Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz (SPD), früher selbst einmal Sozialminister unter Angela Merkel. Die SPD will das Rentenniveau für die kommenden 2030er Jahre ebenfalls auf dem jetzigen Niveau von 48 Prozent halten. Der Regensburger Bundestagsabgeordnete und Sozialpolitiker Peter Aumer (CSU) übt an diesem Vorstoß des Koalitionspartners allerdings heftige Kritik: „Heute über ein garantiertes Rentenniveau bis 2040 zu diskutieren, ohne die Ergebnisse der Rentenkommission abzuwarten, ist reine Effekthascherei.“ Heil hatte im Mai die zehnköpfige Expertenkommission „Verlässlicher Generationenvertrag“ berufen, die Vorschläge für die Rentenpolitik ab 2025 vorlegen soll. Der Münchner Rentenexperte Axel Börsch-Supan, selbst Mitglied im Gremium, hat schon mal durchgerechnet, welche Summen für die langfristige Sicherung des Rentenniveaus erforderlich wären. Der Steuerzuschuss müsste von derzeit rund 91 Milliarden auf 180 Milliarden Euro im Jahr 2035 steigen, 2048 müssten es sogar 225 Milliarden sein. Um so viel Geld aufzutreiben, müsste die Mehrwertsteuer bis 2030 um drei Prozentpunkte und bis 2045 sogar um sieben Punkte steigen. Zudem müsste das Renteneintrittsalter bis 2030 auf 69 und bis 2045 sogar auf 71 Jahre angehoben werden, erklärt Börsch-Supan.

Ulrike Mascher hält von solchen „Schreckensprognosen“ allerdings nichts. Das gesetzliche Renten-Umlagesystem habe sich durch immer neue Reformen in den vergangenen Jahrzehnten als leistungsfähig, als „Fels in der Brandung“ erwiesen. Die jahrelang hochgepriesene private Vorsorge, etwa Lebensversicherungen oder die Riester-Rente, haben in Zeiten von mickrigen Zinsen große Probleme, um überhaupt die garantierte Ausschüttung zu sichern. Aumer unterstreicht: „Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung, von Digitalisierung und Globalisierung müssen sich alle Generationen auf ein leistungsstarkes öffentliches Rentensystem verlassen können.“

Sollten alle einzahlen?



Einen weiteren Vorschlag für das Rentensystem der Zukunft unterbreitet Verena Bentele, Präsidentin des VdK: „Um ein stabiles Rentenniveau zu finanzieren, müssen endlich alle Berufsgruppen – auch Politiker, Beamte, Selbstständige – in die Rentenversicherung einzahlen.“ Auch SPD, Grüne und Linke plädieren für eine breitere Basis der Rentenversicherung, wie sie etwa in der Schweiz oder Österreich praktiziert wird. In der Alpenrepublik wird ein Altersruhegeld in Höhe von 80 Prozent des einstigen Verdienstes gezahlt.

Davon kann man in Deutschland nur träumen. Hier grassiert eher die Unsicherheit. 60 Prozent der Deutschen glauben nicht, dass ihre gesetzliche Rente ausreichen wird. Nur 29 Prozent meinen, dass sie mit ihrer Rente hinkommen werden. Besorgt sind besonders die 30- bis 49-jährigen: 91 Prozent befürchten eine zu geringe Rente. Über die Zukunft des Rentensystems wird allerdings in erster Linie auf dem Arbeitsmarkt entschieden. Hohe Produktivität, Beschäftigung und Löhne sind die beste Altersversorgung.

Damit diese Quellen weiterhin sprudeln können, müssen heute die Voraussetzungen geschaffen werden, durch höhere Investitionen in Bildung, Digitalisierung, Infrastruktur, mehr Beschäftigung - und mehr Kinder. Eine gerechte Alterssicherung auch in Zukunft zu erreichen, ist eine Herkulesaufgabe.

Weitere Nachrichten aus der Politik lesen Sie hier.