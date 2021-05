Pandemie Faktencheck: Vakzine umfangreich geprüft In einem Video auf Instagram heißt es, man wisse nichts über die Sicherheit von Impfstoffen. Das stimmt jedoch nicht.

Mail an die Redaktion Wie sicher sind Impfstoffe. Wir machen den Faktencheck? Foto: Sven Hoppe/picture alliance/dpa

Berlin.Seit rund fünf Monaten wird weltweit gegen Covid-19 geimpft. In Ländern wie Israel haben die Impfungen dazu beigetragen, schwere Erkrankungen sowie Todesfälle zu verhindern und die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Dennoch ist weiterhin regelmäßig von vermeintlichen Gefahren der Impfstoffe die Rede. In einem aktuellen Instagram-Video (hier archiviert) heißt es etwa, man betreibe mit den Impfungen „Menschenexperimente, ohne über die Sicherheit des Produktes Bescheid zu wissen“.

Die Bewertung:

Das Video enthält falsche Informationen und ist zudem ohne Hinweis auf sein Entstehungsdatum irreführend. Die Wirksamkeit und Verträglichkeit der Impfungen wurde vor ihrer Zulassung in umfangreichen Studien geprüft. Das Video ist nicht aktuell, sondern von Anfang Dezember 2020 - damals waren in Deutschland noch keine Impfstoffe zugelassen.

Die Fakten:

Der auf Instagram kursierende Ausschnitt stammt aus einem Youtube-Video des sogenannten „Corona Ausschuss“ vom 4. Dezember 2020. Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss mehrerer Personen, die angeblich unabhängig untersuchen wollen, warum Bund und Länder „beispiellose Beschränkungen verhängt haben und welche Folgen diese für die Menschen hatten und haben“. Tatsächlich verbreitet die Gruppe auf ihrer Webseite jedoch bekannte Corona-Falschinformationen - etwa zur Wirksamkeit des PCR-Tests oder zum irreführenden Vergleich zwischen Corona und der Grippe.

Es ist irreführend, nicht auf das Entstehungsdatum des Videos hinzuweisen, wenn es nun erneut geteilt wird. Denn Anfang Dezember 2020 waren in Deutschland noch keine Impfstoffe gegen Covid-19 zugelassen. In der EU erhielten die ersten mRNA-Impfstoffe, um die es im Video geht, Ende Dezember 2020 sowie Anfang Januar 2021 die Zulassung. Zum Erscheinungsdatum des Videos hatten die Firmen Biontech und Moderna allerdings ihre entscheidenden Phase-III-Studien bereits abgeschlossen. Erste Ergebnisse über die ermittelte Wirksamkeit ihrer Impfstoffe gab es also bereits. Diese Daten prüfte die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) vor der Zulassung; sie nahm eine umfassende wissenschaftliche Bewertung des Impfstoffs vor.

Seit dem offiziellen Start der Impfung in den USA, der EU, Großbritannien, Israel oder in anderen Ländern wurden mittlerweile Hunderte Millionen Menschen mit mRNA-Vakzinen geimpft. Gefährliche Nebenwirkungen sind dabei vergleichsweise selten aufgetreten. In dem Instagram-Video wird außerdem behauptet, der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, habe selbst bestätigt, dass die Funktionsweise der Impfungen unbekannt sei. Wieler wird mit den Worten zitiert: „Wir wissen nicht, wie es funktioniert, wir wissen nicht, ob es funktioniert, aber es wird kommen.“ Nicht erwähnt wird jedoch, dass er diesen Satz bereits am 15. Oktober 2020 in einem Interview auf phoenix sagte. Zu diesem Zeitpunkt war nur wenig über die Wirksamkeit der geplanten Impfstoffe bekannt. Wielers Aussage entsprach also dem damaligen Wissensstand, war aber schon überholt, als das Video im Dezember erschien.

In dem Video wird auch das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes angesprochen. Angeblich soll die Deutsche gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) nicht für etwaige Schäden aufkommen, falls Menschen ihre Gesichtsmasken länger tragen als vorgeschrieben. Das ist eine bekannte Falschinformation. Die DGUV hatte bereits im November 2020 mitgeteilt, dass ihre Empfehlungen zum Tragen von Gesichtsmasken und zur Haftung falsch weiterverbreitet werden. Das Instagram-Video gibt zudem eine weitere bekannte Falschinformation wieder: Angeblich sollen bei einer Tierstudie des Friedrich-Löffler-Instituts (FLI) genau jene mit Corona infizierten Frettchen gestorben sein, die zuvor eine Impfung erhielten. In einer Richtigstellung des FLI aus Dezember 2020 heißt es allerdings, es sei „kein Tier in Zusammenhang mit der Gabe des Impfstoffprototypen erkrankt oder verstorben“. (dpa)