Aussenansicht Fallstricke der digitalen Welt Das staatliche Bildungssystem bereitet Kinder und Jugendliche nicht ausreichend auf digitale Herausforderungen vor.

Von Dr. Sebastian Sprenger

Dr. Sebastian Sprenger ist Experte für Datenschutz.

Regensburg.Kinder und Jugendliche müssen lernen, sich souverän in der digitalen Welt zu bewegen. Das staatliche Bildungssystem zeigt sich zunehmend überfordert.

Wenn ich behaupte, dass Leben und Arbeiten heute in sehr gewichtigem Maße online stattfindet, ist das zunächst wenig Neues. Wir können uns dieser Entwicklung nicht entziehen. Und je stärker diese Durchdringung sein wird, desto wichtiger ist es, dass sich jeder Einzelne von uns souverän in einer solchen Welt bewegen kann. Wenn wir unsere Wohnung online ummelden, dann wollen wir sicher sein, dass unsere Informationen nur in den Händen Berechtigter landen. Das gilt auch, wenn wir uns online auf eine Jobanzeige bewerben. Und vermutlich haben die wenigsten Nutzer von Dating-Plattformen ein Interesse daran, dass ihre Angaben über das Portal hinaus an Dritte weitergegeben werden.

Dass wir solchen Vorgängen aber oft unwissend zustimmen, ist meist das Ergebnis wenig praktikabler Umsetzungen durch die Anbieter und fehlender Sensibilität durch die Nutzer. Jedem von uns muss die Möglichkeit gegeben werden, in einer vernetzten Welt die Konsequenzen des eigenen Handelns bewusst ableiten zu können. Wie Lesen, Schreiben und Rechnen wird deshalb auch „Digitalkompetenz“ wegweisend für ein selbstbestimmtes Leben sein. Es genügt nicht, die witzigsten YouTube-Videos in Rekordzeit zu finden oder Online-Gaming-Champion zu sein. Es genügt nicht, Klassenzimmer mit iPads auszustatten und 45 Minuten pro Woche elementare Programmierkenntnisse zu vermitteln.

Kommende Generationen, die in einer nahezu vollständig vernetzten Welt aufwachsen, müssen mit der Kompetenz ausgestattet werden, ihr Denken und Handeln auch online jederzeit im Griff zu haben. Angefangen bei der Fähigkeit zu Internetrecherchen über das (spielerische) Erlernen von Programmierkenntnissen und den Umgang mit sozialen Netzwerken bis hin zur Fähigkeit, sich mit der digitalen Welt kritisch auseinanderzusetzen; Stichwort: Fake News. Je länger die Bildungspolitik dieser Diskrepanz zu heutigen Lehrplänen nicht entgegenwirkt, desto weniger kann die künftige Generation weiterhin nur auf das Engagement der Zivilgesellschaft und einzelner Lehrkräfte hoffen, die diese Notwendigkeit ebenso erkennen und aus Eigeninitiative gegensteuern. Souverän ist anders.