Mediengruppe Bayern exklusiv FDP fordert „glaubwürdige Migrationspolitik“ von Thomas Vitzthum

Merken

Mail an die Redaktion Flüchtlinge auf dem Mittelmeer. Foto: Max Cavallari/dpa

Die FDP-Bundestagsfraktion übt mit einem Positionspapier mit dem Titel „Eine glaubwürdige Migrationspolitik braucht Ordnung und Konsequenz“ Druck auf die Bundesregierung aus, die Asylzuwanderung zu reduzieren. Das Papier liegt der Mediengruppe Bayern exklusiv vor.

„Die hohen Flüchtlingszahlen und die in weiten Teilen erschöpften Aufnahmekapazitäten vor Ort bringen die Kommunen an ihre Leistungsgrenze. Der Bund muss die Sorgen und Nöte aus Landkreisen, Städten und Kommunen ernst nehmen“, heißt es in dem Papier. Die angespannte Lage bei der Unterbringung von Schutzsuchenden in den Kommunen drohe die gesamtgesellschaftliche Akzeptanz für Einwanderung insgesamt zu schmälern. „Aus diesem Grund braucht es Ordnung und Konsequenz in der gesamten Migrationspolitik.“







FDP will Zuständigkeiten der Bundespolizei erweitern

Die FDP erhebt fünf Forderungen. Erstens sollen Asylanträge künftig auch in Drittstaaten geprüft werden. „Es muss die Möglichkeit geschaffen werden, den Schutzstatus unter Achtung der Genfer Flüchtlingskonvention und der Europäischen Menschenrechtskonvention auch in Drittstaaten festzustellen.“ Die rechtlichen Anforderungen müssten „zügig geklärt werden“. Zweitens müsse „der Ausreisegewahrsam auf 28 Tage verlängert werden“. Drittens will die FDP die Zuständigkeiten für die Bundespolizei erweitern. „Die Bundespolizei braucht mehr Kompetenzen bei Rückführungen von ausreisepflichtigen Personen.“ Wenn Personen mit unerlaubtem Aufenthalt im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei aufgegriffen werden sollten, solle diese auch für die Abschiebung zuständig sein. Viertens sollten Verwaltungsverfahren vereinfacht werden. „Zwischen Bund und Ländern sollte ein fortlaufender Best-Practice-Prozess etabliert werden, um Identitäten zügiger zu klären. Zudem ist die Vorgangsbearbeitung nicht auf dem notwendigen digitalen Stand.“ Fünftens fordern die Autoren, Fraktions-Vize Konstantin Kuhle und der Parlamentarische Geschäftsführer Stephan Thomae, eine „Rückführungsoffensive der Bundesländer“. Diese seien „in der Pflicht, Rückführungen effektiv und konsequent durchzuführen. Das ist leider nicht immer der Fall.“

Ordnung in der Migrationspolitik gefordert

Kuhle sagte der Mediengruppe Bayern: „Die Koalition hat vereinbart, dass man sich gemeinsam für mehr reguläre und weniger irreguläre Migration einsetzen will.“ Deswegen sei der Beschluss des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung ein wichtiger Schritt. „Die angespannte Lage bei der Unterbringung von Schutzsuchenden in den Kommunen droht jedoch, die gesamtgesellschaftliche Akzeptanz für Einwanderung insgesamt zu schmälern. Aus diesem Grund braucht es Ordnung und Konsequenz in der gesamten Migrationspolitik.“ Thomae erklärte: „Wir nehmen die Sorgen und Nöte der Kommunen sehr ernst. Um für Entlastung zu sorgen, braucht es eine geordnete Migrationspolitik nach klaren Regeln. Besonders wichtig ist dabei, Rückführungen schneller und effektiver zu machen.“