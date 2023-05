MGB exklusiv FDP-Fraktionschef Dürr vor Flüchtlingsgipfel: Länder sollen Weg für „Zeitenwende freimachen“ von Thomas Vitzthum

Mail an die Redaktion FDP-Fraktionschef Christian Dürr hat vor dem heute stattfindenden Flüchtlingsgipfel zwischen Bund und Ländern wirkungsvolle Lösungen angemahnt und dafür besonders an die Länderchefs appelliert. Foto: Kay Nietfeld/dpa

FDP-Fraktionschef Christian Dürr hat vor dem heute stattfindenden Flüchtlingsgipfel zwischen Bund und Ländern wirkungsvolle Lösungen angemahnt und dafür besonders an die Länderchefs appelliert.

„Viele Kommunen wissen nicht mehr, wie sie die Geflüchteten unterbringen sollen. Die Menschen erwarten jetzt von der Politik pragmatische Lösungen mit tatsächlicher Wirkung. Wenn Politiker nur darüber streiten, welche staatliche Ebene das Geld der Steuerzahler ausgeben darf, löst das kein einziges Problem, sondern verstärkt nur Demokratie- und Politikverdrossenheit“, sagt Dürr den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. Dürr nahm besonders die Ministerpräsidenten in den Blick.







„Ich appelliere an die Länderchefs, heute den Weg für die echte Zeitenwende in der Migrationspolitik freizumachen - so wie der Bundeskanzler sie vorschlägt.“ Zusätzliches Geld stellte Dürr nicht in Aussicht. „Wir brauchen mehr Steuerung, mehr Kontrolle - und vor allen Dingen müssen wir mit den finanziellen Spielräumen auskommen, die wir haben“, sagte der FDP-Politiker. Die Länder fordern vom Bund nachdrücklich mehr Geld für die Flüchtlingsversorgung. Der Bund ist bisher nicht bereit, ihnen dies zu gewähren.