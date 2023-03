Mediengruppe Bayern exklusiv FDP kritisiert erneut Erarbeitung der Nationalen Sicherheitsstrategie von Mareike Kürschner

Der außenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Ulrich Lechte, hat die Erarbeitung der Nationalen Sicherheitsstrategie der Bundesregierung kritisiert. „Es ist bekannt, dass die FDP die Einrichtung eines Nationalen Sicherheitsrats befürwortet“, sagte Lechte den Zeitungen der Mediengruppe Bayern.

„Leider wird dieser mit der Nationalen Sicherheitsstrategie nicht begründet werden können. Aus Sicht der FDP wäre der Nationale Sicherheitsrat der richtige Ort gewesen, die geopolitischen Veränderungen zu beobachten, zu bewerten und der Bundesregierung Handlungsempfehlungen zu geben.“ Lechte geht davon aus, dass die Strategie „nach Ostern“ veröffentlicht wird, derzeit sei sie in der Ressortabstimmung. Die Veröffentlichung der Nationalen Sicherheitsstrategie wurde bereits mehrfach verschoben.







Streit gibt es zudem bei der Einbindung des Katastrophenschutzes in die Strategie. Hier sollten Kompetenzen der Länder an den Bund gehen, doch auch daraus wird nichts. „Die Länder waren hier zu keiner neuen Regelung bereit“, sagte FDP-Politiker Lechte. „Damit bleibt die Nationale Sicherheitsstrategie in diesem Bereich auch hinter den Erwartungen zurück.“

Handlungsfähigkeit Deutschlands „eingeschränkt

“

Kritik an der Erarbeitung der Strategie sowie am Fehlen eines Nationalen Sicherheitsrats kam auch aus der Union: „Wir als Union sind felsenfest davon überzeugt, dass wir neue, ernsthaft koordinierende Strukturen brauchen, die die enge Verbindung von äußerer und innerer Sicherheit widerspiegeln“, sagte Unionsfraktionsvize Johann Wadephul (CDU) der Mediengruppe Bayern. Sollte die Sicherheitsstrategie „jetzt ganz ohne Strukturveränderungen auskommen – und darauf scheint es aktuell hinauszulaufen – , dann wäre das nicht nur Ausdruck des Scheiterns des mit so großen Erwartungen gestarteten Projektes einer Nationalen Sicherheitsstrategie. Vielmehr würde es die Handlungsfähigkeit Deutschlands bis zum Ende dieser Legislatur in einer Zeit einschränken, in denen mehr deutsches Engagement und auch politische Führung gefragt sind“, sagte Wadephul weiter.

Der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Nils Schmid, verteidigte dagegen das Regierungsvorgehen: „Sicherheitsrelevante Fragen werden bereits über den Bundessicherheitsrat koordiniert. Zusätzlich einen nationalen Sicherheitsrat zu etablieren wäre nicht sinnvoll.“ Es sei nicht nachvollziehbar, dass die Union den Sicherheitsapparat weiter aufblähen wolle.