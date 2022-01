Politik FDP startet mit Dreikönigstreffen Bei der FDP geht das neue Jahr traditionell los. Die Partei will sich bei dem Treffen mit neuen Herausforderungen befassen.

Mail an die Redaktion Christian Lindner, Bundesvorsitzender der FDP, spricht während des Dreikönigstreffen der FDP 2021 im Opernhaus und ist dabei auf einem Monitor zu sehen. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wird im leeren Opernhaus ein Livestream aufgezeichnet, der das Treffen ersetzt. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Stuttgart.Die FDP startet am Donnerstag mit ihrem traditionellen Dreikönigstreffen in Stuttgart in das neue Jahr. Bei dem politischen Jahresauftakt der Liberalen sprechen der Bundesvorsitzende Christian Lindner und der kommissarische FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai sowie mehrere FDP-Politiker aus Baden-Württemberg. Die FDP wolle sich mit kommenden Herausforderungen befassen und auf inhaltliche Schwerpunkte einstimmen, wie es aus der Partei hieß. Es ist das erste Treffen dieser Art, seit die Liberalen mit SPD und Grünen die neue Bundesregierung gebildet haben.