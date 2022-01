Parteien FDP verspricht Entlastung bei Heizkosten Lindner signalisiert Hilfe für Menschen mit kleinem Einkommen. Bei Drei-Königs-Treffen wappnet sich Partei auch für Gegenwind

Mail an die Redaktion FDP-Chef Lindner kündigte Entlastungen bei den Energiepreisen an. Foto: Uli Deck/dpa

Stuttgart.Finanzminister und FDP-Bundesparteichef Christian Lindner hat Bürgern mit geringem Einkommen finanzielle Unterstützung angesichts der derzeit hohen Energiepreise zugesichert. Gerade für Menschen mit geringem Einkommen sei die aktuelle Entwicklung eine echte Belastung, sagte der Bundesfinanzminister am Donnerstag beim traditionellen Dreikönigstreffen der FDP in Stuttgart.

Auch kurzfristige Maßnahmen

Man wolle die Bürger nicht nur langfristig entlasten, etwa durch den Wegfall der sogenannten EEG-Umlage auf den Strompreis. Es müsse auch kurzfristiger gehandelt werden. Lindner signalisierte, dass die von den hohen Heizkosten besonders betroffenen Menschen „solidarische Unterstützung“ bekommen sollen. Konkretere Angaben machte er nicht.

„Der Schutz der Gesundheit ist ein hohes Gut, aber das höchste Gut unserer Verfassung, das ist und bleibt die Freiheit.“ FDP-Chef Christian Lindner



In der Corona-Politik forderte Linder trotz Omikron-Variante einen Kurs maßvoller Beschränkungen. „Der Schutz der Gesundheit ist ein hohes Gut, aber das höchste Gut unserer Verfassung, das ist und bleibt die Freiheit“, sagte er. Eine Impfpflicht bezeichnete er als empfindlichen Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht der Menschen, über das zu Recht ohne Parteilinien entschieden werden müsse.

Lindner sagte, der Verlauf der Corona-Pandemie in den vergangenen Wochen sei eine Bestätigung für ein maßvolles Vorgehen. Die Krisenstrategie der neuen Bundesregierung mit 2G- und 3G-Regeln für den Hygieneschutz, der Wiedereinführung kostenloser Tests und einem Krisenstab mit einem Bundeswehrgeneral an der Spitze zeige Wirkung.

Deutschland habe in den vergangenen Wochen die erfolgreichste Booster-Kampagne für Impfungen in Europa organisiert. „Mit allen diesen Maßnahmen ist es gelungen, die vierte Welle zu bewältigen, ohne unser Gesundheitssystem zu überfordern“, sagte er. Dies sei auch die eigentliche Aufgabe der Maßnahmen.

Die FDP rechnet unterdessen mit erheblichem Widerstand gegen die Vorhaben der Ampel-Koalition. „Ich glaube, die Arbeit in der Bundesregierung wird für alle drei Partner - FDP, Grüne und SPD - kein Spaziergang werden“, sagte Baden-Württembergs FDP-Landeschef Michael Theurer bei der Veranstaltung. Deutschland sei nicht gut auf die Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte vorbereitet. „Der Lack ist ab. Die Reparaturarbeiten, die jetzt anstehen, die werden auch Gegenwind entfachen.“

„Ich glaube, die Arbeit in der Bundesregierung wird für alle drei Partner - FDP, Grüne und SPD - kein Spaziergang werden.“ FDP-Landeschef Michael Theurer



Die großen Transformationen Digitalisierung und Klimaschutz erforderten allergrößte Anstrengungen auf allen Ebenen, sagte der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium. Dabei werde man erkennen müssen, „dass manche Probleme sich nur lösen lassen, indem wir Dinge anpacken, die dann dazu führen, dass es erst schlechter werden muss, damit es besser werden kann“.

Der designierte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai betonte die Eigenständigkeit seiner Partei auch in der neuen Ampel-Regierung. „Das ist eine Koalition und keine Fusion. Und wir sind mit niemandem in einem Lager.“ Es sei seine Aufgabe als künftiger Generalsekretär, deutlich zu machen, dass die FDP eine „eigenständige politische Kraft der Mitte“ ist.

Djir-Sarai mahnte zudem einen respektvollen Umgang in der Corona-Debatte an. Die Politik müsse hier Vorbild sein. „Die Art und Weise, wie wir jetzt in dieser pandemischen Situation miteinander umgehen, wird darüber entscheiden, in welchem Land wir nach der Pandemie leben“, sagte der FDP-Politiker.

Seit mehr als 140 Jahren starten die Liberalen am 6. Januar im Südwesten politisch in das neue Jahr. 1866 hatte sich ein Vorläufer der FDP, die Württembergische Volkspartei, in Stuttgart zur ersten „Dreikönigsparade“ getroffen. Bei der Zusammenkunft will sich die FDP traditionell auf die Werte liberaler Geisteshaltung besinnen und zum Auftakt des neuen Jahres Selbstbewusstsein demonstrieren. (dpa)